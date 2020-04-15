Самоизоляция и рост торрент-трафика: исследование TorrentFreak

Новый коронавирус продолжает распространяться по всему миру, и многие правительства отвечают на него мерами социального дистанцирования, вплоть до изоляции. Эти ограничения имеют далеко идущие последствия и ведут к взрывному росту пиратства и трафика BitTorrent по всему миру.

Пандемия коронавируса привела к сильному росту интернет-трафика. Это относится не только к работе и к легальным развлечениям, но и к файлообмену. Ранее TF показал, как в последние недели увеличилась загрузка, в том числе контента с популярных сайтов, таких как ThePirateBay, YTS и RARBG.

Хотя тенденция роста хорошо видна в общемировых цифрах, исследование отдельных стран добавляет детальной перспективы и приводит к довольно интригующим находкам.

Для начала FT рассмотрел Италию, которая была первой европейской страной, серьезно пострадавшей от COVID-19. Отвечая на растущую угрозу, местные власти 9 марта ввели режим строгой изоляции, предписав людям не выходить наружу.

Используя данные с iknowwhatyoudownload.com, TF проанализировал число итальянских IP-адресов, которые совместно использовали торренты с начала года, и отслеживаемое количество загрузок.

График ниже демонстрирует, что оба показателя – количества загрузок и уникальных IP-адресов — достигли новых максимумов 9 марта, после чего продолжили расти в течение нескольких дней и затем стабилизировались. 8-го марта было 592 тыс. загрузок и 213 тыс. IP-адресов. Через неделю эти цифры выросли до 810 тыс. и 304 тыс. соответственно.

В Испании похожая тенденция началась несколькими днями позже и тоже совпала с введением строгой изоляции. Испанское правительство выпустило соответствующий приказ 14 марта, как раз в тот день, когда количество загрузок и число уникальных IP-адреса достигли новых максимумов. Как и в Италии, оба показателя некоторое время продолжали расти. Через неделю после начала изоляции количество зарегистрированных загрузок и IP-адресов увеличилось примерно на треть.

Во Франции эффект от повсеместно введенных мер тоже хорошо виден. Опять оба показателя достигли годового максимума в тот день, когда блокировка вступила в силу, и еще больше выросли в последующие дни.

Тенденция роста также прослеживается в Великобритании, как видно из приведенного ниже графика. Там эффект менее выражен, вероятно, потому, что людям все еще разрешено относительно свободно передвигаться, что отличает страну от вышеупомянутых.

Конечно, есть Европе и исключения. В Нидерландах, например, нет значительного роста скачивания торрент-файлов или IP-адресов. И это несмотря на «умную» изоляцию, введенную местами, а не повсеместно.

В Швеции тоже мало что изменилось. Однако это было более-менее ожидаемо, поскольку скандинавская страна не предприняла никаких крайних мер для сдерживания распространения вируса.

В США за последние несколько недель наблюдается незначительное увеличение загрузок. Вероятно, это связано с тем, что большинство ограничительных мер лимитированы несколькими затронутыми регионами.

Однако в некоторых странах Южной Америки последствия вполне очевидны. К примеру, в Аргентине, которая объявила изоляцию 19 марта, число загрузок и IP-адресов буквально взлетело в последующие дни. 17 марта было 508 тыс. загрузок и 179 тыс. IP-адресов, а к 25 марта эти цифры выросли до 706 тыс. и 254 тыс. соответственно.

Перемещаясь дальше по миру миру, можно увидеть, что везде происходит подобный взрывной рост. Так, Южная Африка издала трехнедельный приказ о блокировке, начиная с 26 марта, и загрузка торрент-файлов и регистрируемых IP-адресов увеличились примерно в то же время.

Аналогичный всплеск наблюдался и в Саудовской Аравии, когда в некоторых регионах были объявлены более жесткие меры. 9 марта первые ограничения вступили в силу в Катифе, затем позже в том же месяца — в Эр-Рияде, Мекке и Медине.

В Азии результаты не всегда были такими, как ожидалось. Ранее сообщалось, что посещения файлообменных сайтов резко возросли в Китае, но того же нельзя сказать и о загрузках и IP-адресах. Это относится и к Южной Корее.

TF действительно обнаружил заметный рост в некоторых других азиатских странах. Например, в Сингапуре, хотя там рост начался еще до того, как были введены самые строгие меры.

В целом, однако, поражает, как показатели следуют за мерами противодействия COVID-19 . Общая тенденция, по-видимому, заключается в том, что чем более строгими являются меры изоляции, тем большее влияние они оказывают на активность BitTorrent. Будет интересно посмотреть, как они разовьются с течением времени. Вернутся ли они к обычным показателям или останутся на более высоком уровне?

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