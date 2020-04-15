Введение ряда норм «пакета Яровой» по хранению трафика могут отложить на 2 года

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выступило с предложением облегчить требования по хранению трафика с целью исполнения «закона Яровой» для поддержки операторов связи. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на копию проекта поручений министерства.

Предложения Минцифры предполагают отсрочку пятнадцатипроцентгого ежегодного увеличения объема хранилищ на два года, а также исключение из расчета емкости видеосервисов, так как в условиях роста трафика в период самоизоляции операторы будут вынуждены нести дополнительные расходы.

Помимо этого, сумма платы за использование частот может быть снижена втрое до конца 2020 года. Для операторов, модернизирующих сеть для хранения трафика, может быть введена отсрочка по налоговым платежам.

Проект поручений Минкомсвязи разработан при участии комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT.

Также предлагается до конца 2020 года снизить в три раза плату за использование частот, ввести отсрочку по налоговым платежам операторам, модернизирующим сеть для расширения емкости. По оценке партнера AC&M Михаила Алексеева, сейчас операторы платят за пользование частотами в общей сложности около 20 млрд рублей в год.

Госдуме чиновники могут рекомендовать принять законы о безвозмездном доступе операторов к инфраструктуре многоквартирных домов и о дистанционной идентификации абонентов, говорится в проекте документа.

В «Мегафоне» согласны, что в сложившейся экономической ситуации операторам нужно значительно сократить расходы на регуляторные обязательства, это позволило бы им высвободить существенные средства, которые они смогут направить на поддержание стабильной работы сети, что нужно для работы экстренных служб, государственных институтов, городской инфраструктуры и частного бизнеса.

В «Ростелекоме» считают, что предложенные меры позволят «частично компенсировать возникшие дополнительные затраты, вызванные дополнительным масштабированием сети компаний и снижением курса рубля». В условиях пандемии важно не допустить снижения пропускной способности сетей, в том числе для экстренных служб, согласны в Tele2. В «Вымпелкоме» сказали, что «приветствуют подход» Минкомсвязи. МТС и «ЭР-Телеком» отказались от комментариев.

В условиях карантинных мер трафик и нагрузка на инфраструктуру возросли, следовательно, растут и расходы операторов, подтверждает руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций KPMG в России и СНГ Еркожа Акылбек. По его словам, при этом доходность бизнеса уменьшается, так как в режиме самоизоляции значительно падает число новых подключений, притом что пока еще продолжает снижаться и стоимость тарифов.

«Пакет Яровой» обязывает операторов связи с июля 2018 года хранить весь пользовательский трафик и ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15% в течение пяти лет. По оценке PwС, на исполнение требований этого закона ежегодно приходится 10–20% капитальных затрат операторов. МТС ранее оценивала свои потенциальные затраты на это в 50 млрд рублей в течение пяти лет, «МегаФон» сообщал о 40 млрд рублей, «Вымпелком» — о 45 млрд рублей.

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