Генпрокуратура заставила «Новую газету» удалить статью о коронавирусе в Чечне

Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью «Новой газеты», посвященную ситуацию с COVID-19 в Чечне. Надзорное ведомство обнаружило в нем «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности». В «Новую газету» поступило соответствующее письмо, сообщило СМИ. В нем не конкретизируется, что именно в статье Генпрокуратура трактовала как фейкньюс.

Генпрокуратура усмотрела в статье «недостоверную общественно значимую информацию» и потребовала удалить заметкуhttps://t.co/xBd7RMlC0y — Медиазона (@mediazzzona) April 15, 2020

Статья спецкора Елены Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло» была опубликована на сайте «Новой» в начале апреля текущего года. В ней рассказывается о том, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции.

Вскоре после публикации с критикой издания выступил глава Чечни Рамзан Кадыров: он назвал информацию о проблемах в регионе «чушью», заявил, что газету якобы курирует ФСБ, а также публично угрожал Милашиной.

«…Женщина, если ее можно назвать женщиной, пишет такую чушь и ерунду… Кто может больше любить, переживать за наш народ, чем мы? Мы потеряли все за этот народ! Будьте любезны, не лезьте к нам, оставьте нас, — говорил глава республики. — Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!».

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил ему: «Мы не воспринимаем заявления блогеров, статьи в Telegram, мы плохо различаем бьюти-блогеров. Поэтому, когда Рамзан Ахматович и его пресс-секретарь, с которым я разговаривал, пришлет нам письмо, в котором есть внятные, артикулированные аргументы несогласия со статьей наших авторов, мы непременно это напечатаем. Предложение действительно вплоть до 30 апреля. <…> Поскольку Рамзан Ахматович Кадыров считает, что Чечня является частью России, а мы являемся федеральным изданием, как и Znak, которое освещает все новости, которые происходят в России, и занимается всеми регионами, которые входят состав России. И до тех пор, пока Чечня является частью России, а мы бы хотели, чтобы это было как можно дольше, потому как чеченский народ прекрасен, до тех пор мы будем работать в Чечне. Невозможно говорить, что „я служу России, но в Чечне другие законы“».

Но вместо официальных властей Чечни отреагировала Генпрокуратура России, усмотрев в статье Милашиной фейкньюз. В итоге Роскомнадзор потребовал в течение суток удалить статью, пригрозив блокировкой всего сайта. В связи с требованием надзорных органов и регулятора «Новая» выступила с редакционным заявлением «Выбор не редакции»:

«Как нас сегодня проинформировал Роскомнадзор, по требованию Генпрокуратуры мы обязаны ограничить доступ к – цитируем – «недостоверной статье на сайте «Новая газета» «Смерть от коронавируса – меньшее зло». Нами направлен официальный запрос в Генпрокуратуру с требованием разъяснить суть претензий. Комментарий Главы Чечни Р.Кадырова по-прежнему доступен на нашем сайте».

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Статья была удалена, судя по всему, окончательно, поскольку сайт выдаёт «ошибку 404», а не «451». РосКомСвобода задала об этом вопрос газете в Twitter:

Но несмотря на то, что с сайта «Новой» материал Милашиной, вызвавший гнев Рамзана Кадырова и претензии Генпрокуратуры РФ, пришлось удалить, он всё ещё доступен в Архиве Интернета и Archive.Is.

«Новая газета» по требованию прокуратуры удалила статью о вирусе в Чечне.

Свобода слова, Карл…

Как они не понимают, что статью или ролик в цифровой век НЕВОЗМОЖНО удалить?https://t.co/T9vdt3152h — €BPOCCИЯ, HE 欧BPA3ИЯ (@azazet) April 16, 2020

печатное издание будут изымать из продажи ? — ПРЕДПЕНСИОНЕР (@NAIL_Captain) April 16, 2020

Многие журналисты, общественники, а также подписчики «Новой» очень удивлены решением российского надзорного ведомства, о чём высказываются в Сети. Особенно интересным нам показался комментарий одного из пользователей Facebook под постом о вынужденном решении редакции удалить статью: «В основание советской прокуратуры была положена ленинская работа «О двойном подчинении и законности.» Не знаю, как сейчас, а 40 лет назад на юрфаке мы её изучали чуть ли не в подлиннике. Так вот, Ленин там доказывал, что не может быть законности калужской и рязанской, в стране должна быть одна законность. Что бы вождь пролетариата сказал сегодня о чеченской законности?»

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