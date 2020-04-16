Приставы оштрафовали Readovka за отказ заблокировать самих себя

Управление службы судебных приставов в Московской области взыскало с Readovka.ru исполнительный сбор в размере 50 тысяч рублей за отказ выполнить решение суда о блокировке сайта издания.

Как сообщает Readovka.ru, на днях редакция получила решение судебных приставов, вынесенное в конце марта текущего года.

Подконтрольные Дмитрию Саблину приставы оштрафовали Readovka на 50 000 рублей за отказ заблокировать сайт изданияПока… Опубликовано Readovka Четверг, 16 апреля 2020 г.

Поводом для блокировки СМИ послужило решение Видновского городского суда по иску депутата Госдумы Дмитрия Саблина и Ирины Грудининой, чьи интересы в суде представляет бизнесмен Владимир Палихата. Саблин требует, чтобы редакция удалила статью, в которой утверждается, что депутат незаконно получил контроль над крупнейшим пакетом акций «Совхоза имени Ленина». Издание считает решение суда о принятии обеспечительных мер в отношении всего сайта Readovka нзаконным:

«В нарушение всех мыслимых законов иск к зарегистрированному в Смоленской области СМИ истцы подали в подмосковный суд, ранее уже принимавший спорные решения в пользу Саблина и Палихаты. В исковом заявлении истцы просят судью Елену Гомореву обязать редакцию удалить материал о незаконном приобретении акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». В частности, господа Саблин и Палихата требуют от нас опровергнуть прямую цитату релиза , размещенного на официальном сайте компании «Рота-Агро», конечным владельцем которой является сам депутат Саблин… Напомним, действия Подмосковных приставов незаконны. В соответствии со статьей 33 ФЗ «О судебном производстве» само производство должно проходить по месту регистрации должника, то есть в Смоленской области. Вместо этого исполнительный лист о блокировке сайта СМИ и постановление о взыскании исполнительского сбора выдают подмосковные приставы. Что является грубейшим нарушением федерального закона».

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Редакция подала жалобу на решение суда.

«Всю информацию о движении дела и исполнительного производства мы получаем лишь спустя несколько недель, — пишет издание. — Пока государство и лично Владимир Путин выступают с заявлениями о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса, депутат Госдумы и создатель движения «Антимайдан» Дмитрий Саблин привычными способами добивается контроля над предприятием. Если раньше суды использовались для махинаций с земельными участками и захвата предприятий, то теперь патриот пытается заставить СМИ замолчать».

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