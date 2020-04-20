К борьбе с коронавирусом подключают блокчейн

Международная организация, CCI, объединяющая свыше 60 компаний и НКО из разных стран, работает над созданием цифровых сертификатов для переболевших коронавирусом. По мысли исследователей, разрабатываемый ими «immunity passport» поможет людям с определённым уровнем иммунитета вернуться к повседневной жизни, а также станет заметным вкладом в борьбу с распространением коронавируса без ущерба для конфиденциальности пользователей.

Предполагается, что сертификаты будут основаны на технологии блокчейн и недавно одобренном Консорциумом Всемирной паутины (W3С, организация, разрабатывающая и внедряющая технологические стандарты для интернета) стандарте Verifiable Credentials («удостоверяющие документы», стандарт описывает выпуск и проверку любой информации и документации в цифровом формате, которая криптографически подтверждается и публикуется в блокчейне). С помощью сертификатов переболевшие смогут подтверждать, что излечились от болезни и сдали положительный тест на антитела. В перспективе сертификаты могут начать выдавать и прошедшим вакцинацию от коронавируса.

По замыслу CCI, выпуском сертификатов будут заниматься учреждения здравоохранения, но контроль за сертификатом будет иметь его владелец, а вся система сертификатов будет работать по принципу P2P (одноранговая сеть). Ранее о необходимости создания цифровых сертификатов для выздоровевших от коронавируса высказался основатель Microsoft Билл Гейтс.

Использование в этих целях технологии блокчейн призвано сохранить конфиденциальность пользователей, которая в последнее время оказалась под угрозой из-за использования властями ряда стран систем слежки за гражданами в целях борьбы с эпидемией коронавируса. Директор по стратегическому взаимодействию компании Evernym Джейми Смит отметил:

«Технология, которую мы создаем, ориентирована на человека. Это полная противоположность решениям, ориентированным на слежку, применение которых мы наблюдаем, в таких местах, как Китай. Ориентированные на государства решения могут иметь серьезные последствия для конфиденциальности».

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К сожалению, многие страны используют для борьбы с коронавирусом необдуманные методы, чаще связанные с нарушением прав человека, порой напрямую зависящие от массовой слежки. Поэтому РосКомСвобода со своими партнёрами инициировала мониторинг ограничений цифровых прав и свобод граждан, связанных с глобальной пандемией 2020 года. Мы запускаем интерактивную карту, на которой будут отображаться страны и случаи нарушения цифровых прав граждан – введение слежки, цензуры, контроля за коммуникациями, etc. С помощью проекта Pandemic Big Brother мы не только зафиксируем все факты усиления государственного вмешательства в права граждан во время режимов чрезвычайных ситуаций и карантина по всему миру, но и выявив случаи злоупотреблений после окончания эпидемии.

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