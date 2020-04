По России проходит волна первых цифровых митингов

Пользователи Рунета в нескольких городах России устроили массовые акции протеста, используя для этого сервисы «Яндекса». В режиме онлайн о том, как проходят «цифровые митинги», у себя в Telegram освещает журналист «Эха Москвы» Александр Плющев, а также многие интернет-активисты и некоторые Российские СМИ.

Жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в протест местным властям из-за режима самоизоляции. Плющев предполагает, что это, возможно, первый в истории «цифровой митинг». В приложении «Яндекс.Навигатор» у здания правительства области появились десятки комментариев с требованием ввести чрезвычайное положение или выплатить пособия.

Today in "#COVID19 acts of resistance": the mass protest in Rostov held entirely online. (So how was it specifically in Rostov, you may ask?) 🤔🤔🤔https://t.co/qXRw1WVDC5

