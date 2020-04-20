По России проходит волна первых цифровых митингов

Пользователи Рунета в нескольких городах России устроили массовые акции протеста, используя для этого сервисы «Яндекса». В режиме онлайн о том, как проходят «цифровые митинги», у себя в Telegram освещает журналист «Эха Москвы» Александр Плющев, а также многие интернет-активисты и некоторые Российские СМИ.

Жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в протест местным властям из-за режима самоизоляции. Плющев предполагает, что это, возможно, первый в истории «цифровой митинг». В приложении «Яндекс.Навигатор» у здания правительства области появились десятки комментариев с требованием ввести чрезвычайное положение или выплатить пособия.

Апрель 2020. Это так круто, что мы наблюдаем. Цифровой митинг. Яндекс, спасибо за такие возможности )) Опубликовано Марией Подлесновой Понедельник, 20 апреля 2020 г.

Жители Ростова-на-Дону устроили митинг в «Яндекс.Картах» у здания областного правительстваhttps://t.co/WC3zJdoz40 — The Insider (@the_ins_ru) April 20, 2020

Today in "#COVID19 acts of resistance": the mass protest in Rostov held entirely online. (So how was it specifically in Rostov, you may ask?) 🤔🤔🤔https://t.co/qXRw1WVDC5 — Maxim Edwards (@MaximEdwards) April 20, 2020

Недовольство жителей вызвало то, что из-за рекомендательного характера режима самоизоляции пострадавшие от пандемии коронавируса и утратившие работу ростовчане, по их мнению, не получают необходимую социальную помощь. Режим всеобщей самоизоляции действует в Ростовской области с начала апреля. В области, по данным федерального штаба на 20 апреля, выявлено 292 заболевших коронавирусной инфекцией, 13 из них уже вылечились, летальных исходов заболевания не зафиксировано.

В ростове онлайн митинг) pic.twitter.com/romMuLAPq2 — Den Chev (@DionisSsiy) April 20, 2020

«Чем платить ипотеку?», «хотим есть, что делать?», «дайте возможность работать» — такие комментарии оставляли пользователи «Яндекс.Навигатора».

Примечательно, за прошедшее время митинга комментарии, которые публиковались в «Яндекс.Навигаторе» через сервис «Разговорчики», не подвергались какому-либо модерированию. Хотя сам сервис, по данным журналистов «Проекта», достаточно часто подвергался цензуре.

«Митинги теперь проходят онлайн. Скоро может захлестнуть и всю Россию», — считает ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян.

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в комментарии «Коду Дурова» заявил, что происходящее — «это не митинг согласно законодательству»:

«Хотя за содержание «Разговорчиков» могут и призвать к ответу. Яндекс, либо не обращают внимания, либо руки не доходят, либо никто из властей не потребовал. Потому-что цензурировать тысячи или сотни тысяч меток в день — дело не трудоёмкое. И как мне кажется, использование «Разговорчиков» — это способ продвижения продукта. Я думаю, что история про автоматическую модерацию разговорчиков несколько лукавая. Возможно, они действительно в Москве делали это в автоматическом режиме, но список ключевых слов наверняка формировался по политическим мотивам. То, что в Ростове эти сообщения доступны, косвенно подтверждает ручное управление этой системой. Возможно, у ростовских властей меньше влияния на Яндекс. Или они просто не так осведомлены о работе сервиса, как московские».

.

Кроме Ростова, «митинг на удалёнке» проходит в Красноярске. Пользователи также пикетируют здание краевого правительства с различными лозунгами в «Яндекс.Картах».

«Чувствую, к вечеру цифровые митинги охватят всю страну. В Кремле еще ничего не поняли?» — отмечает Александр Плющев.

Ведущий юрист РосКомСвободы, адвокат и партнёр «Центра цифровых прав» Саркис Дабринян в разговоре с «Кодом Дурова» подчеркнул, что Яндекс всё же может прийти к цензуре «Разговорчиков» руками модераторов, а информация про авторов провокационных комментариев может быть передана в правоохранительные органы:

«Мы живём в удивительное время. Когда все гражданские права, гарантированные законом, превращаются в пыль по одному лишь указу мэра. Фейспринты как доказательства нарушения карантина, незаконная обработка геолокационных данных, биометрии человека с применением AFR, а также много чего ещё, что было сделано за последние пару недель, чтобы люди не выходили на улицы, не собирались, не митинговали. И вот они теперь сейчас все дома, онлайн. И «Яндекс.Навигатор» подарил им для этого замечательную возможность, чтобы их гражданская энергия куда-то выплеснулась. Конечно, лавочку эту могут быстро прикрыть. Всем понятно, что Яндекс уже давно на короткой ноге и если будут соотвествующие указания из АП, то Яндекс либо просто выключит «Разговорчики», либо начнёт ручками своих модераторов всё чистить. При этом не забывайте, что информация о пользователях, кричащих про некого Хутина, что он Пуй, может быть передана в правоохранительные органы для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного либо административного дела».

.

Акция протеста в цифровом формате состоялась также в Москве, а вот в Екатеринбурге её «разогнали»:

Посмотрите в телеге у меня. По стране идут цифровые митинги (с помощью сервиса Яндекс.Карты и Разговорчиков), но в Екатеринбурге митинг уже разогнали — Яндекс удалил все лишние реплики. Аркадий, ты неправ. — Plushev (@plushev) April 20, 2020

Позже Плющев сообщил, что «в Екатеринбурге цифровой митинг перерос в цифровой бунт — Яндекс взялся тереть сообщения, тогда их стали писать с новой силой»

Шеф-редактор znak.com Дмитрий Колезев подтвердил, что митинг в столице Урала продолжился, продемонстрировав видеофрагмент того, как появляются лозунги участников на карте.

В Екб тоже виртуальный митинг в Яндекс.Навигаторе pic.twitter.com/vAbk6ssDCU — Dmitry Kolezev (@kolezev) April 20, 2020

Кроме этого, митинг начался в Санкт-Петербурге, а в Москве состоялась «попытка разгона»:

Там в Яндекс.Навигаторе виртуальный митинг на Марсовом. Присоединяйтесь. Согласование не требуется! pic.twitter.com/4n13fbXLwh — Алексей Волков (@Volkov_Alx) April 20, 2020

@navalny уже видели? митинг у кремля без смс и регистрации😂 pic.twitter.com/HMFH9TsjL6 — B9 (@nahuy_idi) April 20, 2020

Прямо сейчас Яндекс разгоняет «несогласованный митинг» против Путина на Красной площади! Москвичи оставляют сотни комментариев, но администраторы их мгновенно удаляют. Попробуйте сами https://t.co/RCrZAqosdp pic.twitter.com/yYmpvYzqMH — Олег Степанов (@olsnov) April 20, 2020

Многие пользователи положительно оценили практику проведения таких акций протеста и, возможно, эстафетную палочку действительно подхватят другие города, сделав такого рода акции по-настоящему массовым явлением.

На 28 апреля текущего года на 18:00 мск запланирован онлайн-митинг «За жизнь», который намерены провести на своём YouTube-канале организаторы кампании «НЕТ!», выступающие против поправок в Конституцию и так называемого «обнуления».

❗Если вы разделяете нашу позицию на происходящее в России – присылайте свои фотографии с плакатом по теме митинга на почту [email protected] Мы выведем их в прямой эфир во время трансляции. — Общественная кампания НЕТ (@netpopravkam) April 20, 2020

«Власти должны полностью отказаться от обнуления сроков Владимира Путина, а вместо этого говорить правду о сложившейся ситуации, обеспечить больницы во всех регионах всем необходимым, помочь людям и малым предприятиям, которые лишились источника дохода, не нарушать права граждан под предлогом борьбы с эпидемией, спасти от заражения тех, кто сидит в тюрьмах и особенно уязвим для коронавируса, и привлечь к ответственности тех, из-за кого Россия оказалась не готова к вспышке опасной болезни», — говорят организаторы митинга.

Свое участие в онлайн-митинге уже подтвердили Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Лев Шлосберг, Максим Резник, Юлия Галямина, Илья Азар, Андрей Пивоваров, Константин Янкаускас и Мария Эйсмонт.

.

UPD 20.04.2020 20:00 (мск). К протестующим городам присоединились Самара, Челябинск, Нижний Новгород, Новосибирск причём в последнем случае люди стали использовать для этого 2ГИС:

Виртуальный митинг на Яндекс.Картах г. Челябинск pic.twitter.com/Rrd138AI45 — Grigoriy (@hotgun_rus) April 20, 2020

Новосибирск митингует в 2ГИС pic.twitter.com/gPFOk5yxX3 — Наталья Маринкевич (@NataMarinkevich) April 20, 2020

Местные жители требуют отправить правительство в отставку, спрашивают, откуда им брать деньги во время эпидемии, выступают против «режима самоизоляции» или, наоборот, требуют ввести чрезвычайное положение.

«Митинги на Яндекс.Разговорчиках в прямом эфире. Они реально не успевают удалять. Вообще, эффект Стрейзанд, бигдата эдишн. Если бы они сегодня проигнорили, завтра уже могло бы сойти на нет как милое чудачество. Но тут прямо движение на глазах разворачивается. Для Яндекса игра опасна с двух концов: на одном ни хрена не понимающие власти, на другом — отлично все понимающие пользователи. И гнев их бывает не очень приятен». Александр Плющев, «Эхо Москвы»

.

UPD 21.04.2020 08:00 (мск). Акцию жителей Ростова-на-Дону заметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщила телеграм-каналу «Подъем» его пресс-секретарь Ирина Четвертакова. По ее словам, он указал главе администрации города на недоработки, допущенные в организации выдачи пропусков, и «потребовал от властей города изменить работу пунктов выдачи».

В цифровой протест, между тем, влились ещё несколько городов: Уфа, Воронеж, Оренбург, Ярославль, Кострома, Казань, Саратов, Краснодар.

В Казани виртуальные митингующие собрались у здания правительства республики на площади Свободы. Другие и вовсе «стояли» на воде, скандируя: «Введите ЧС. Денег дома не осталось, а в ФНБ – 17 триллионов рублей на такой случай» или «Олигархов раскулачить, и будет счастье». У Кремля митингующий просил закрыть за него ипотеку и кредиты – «мне больше ничего не нужно, я буду сидеть дома…» В конце концов, пришли модераторы «Яндекса» и всех разогнали.

Оренбуржцы тоже не остались в стороне. В качестве «площадки» они выбрали место перед Домом Советов. Среди «лозунгов» — «Оплатите ЖКХ», «Требуем режим ЧС», «Предпримите что-нибудь» и другие.

Жители Екатеринбурга сравнили текущую ситуацию с «лихими девяностыми», когда у людей не было работы и денег на еду. Митингующие призвали власти раздать людям деньги или отменить оплату за коммунальные услуги.

К протестующим присоединились и жители Краснодара. Они отметили, что детей необходимо кормить уже сейчас, а не когда кончится режим самоизоляции. Некоторые протестующие спросили, ради чего они платят налоги государству, а другие — выразили надежду, что дети представителей власти их стыдятся.

В оценке происходящего не обошлось и без конспирологии. Например, политолог Максим Жаров считает, что «цифровые митинги» вновь ставят во главу угла вопрос «в чьих руках Яндекс?». По его словам, ресурс был и остается на удаленном управлении людей, которые желают досрочного ухода Владимира Путина с поста президента.

Главный редактор ComNews Леонид Коник видит в «цифровых митингах» естественную реакцию россиян на происходящие в стране политические и социальные процессы:

«Вчерашняя волна «цифровых митингов» в России – неприкрытый сигнал для региональных и федеральных властей. В обычные времена народ сквозь пальцы смотрел на ежегодное асфальтирование одних и тех же улиц, бесконечную замену тротуарной плитки и бордюров, да усмехался неумелой вороватости чиновников, читая очередное разоблачение Алексея Навального. Но того, что власть бросила людей в трудную минуту, предоставила каждому человеку и каждой компании выгребать из коронавирусного водоворота самостоятельно, народ не простит. На «цифровые митинги» вышел именно народ – это не удастся списать на иноагентов или пресечь «суверенным Рунетом». Даже если «Яндекс» проявит окончательное лизоблюдство и закроет «Разговорчики», возможностей для организации «цифровых митингов» в интернете масса. К примеру, вчера Владивосток уже начал бузить в сервисе 2ГИС. Если власть не одумается и не вспомнит про народ, «цифровые митинги» грозят перерасти в оффлайновую революцию. Может быть даже до окончания режима [само]изоляции».

.

«Судя по комментариям участников столичного митинга, людей буквально прорвало, и они решили выплеснуть все, что у них накопилось за несколько недель самоизоляции, — пишет Юлия Каблинова, «АвтоВзгляд». — В числе причин для возмущения и требований: отсутствие кредитных каникул и скидок на оплату ЖКХ, реальной помощи оставшимся без дохода гражданам, а также отмена цифровых пропусков и штрафных санкций, которые будут применяться к столичным и подмосковным автовладельцам с 22 апреля, в случае отсутствия подтверждения работоспособности их QR-кода».

Ну если люди не хотят выходить на настоящие митинги, пусть будут такие. Первый в истории онлайн-митинг в Я.навигаторе :)… Опубликовано Петром Шкуматовым Понедельник, 20 апреля 2020 г.

«Введенная мэрией Москвы пропускная система никак не способствует снижению заболеваемости, и ситуация с очередями в метро в прошлую среду это наглядно продемонстрировала, — прокомментировал «АвтоВзгляду» ситуацию вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин. — Да и индексы самоизоляции не растут, а это значит, что больше людей, чем уже убрали с улиц, самоизолировать не получится. Мэрия же вводит штрафы, которые получат все, кто не смог по каким-то причинам получить цифровой пропуск или ошибся при его заполнении. Таких граждан много, чаще всего это люди старшего возраста, далекие от технологий. И такие меры, равно как и невозможность полноценно трудиться, как раз и приводят к митингам, которые произошли оффлайн — во Владикавказе, и онлайн — в Ростове, Екатеринбурге и Москве. Анализ сообщений показывает, что жители страны устали от неопределенности и ждут от государства материальной поддержки, которой сейчас нет. И ситуация, на мой взгляд, будет только ухудшаться…»

Мнение Антона Шапарина разделяет и координатор общественного движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов:

«Прошедшие в стране митинги — индикатор серьезного напряжения в обществе. Причем проблемы касаются честных людей, которые оказались в таком положении, когда заработать они не могут, а кредиты надо отдавать. У многих ипотека, другие долги, которые требуют обслуживания. Много людей, живущих в съемном жилье. В результате сейчас складывается патовая ситуация, когда государство помогает только приближенным бизнесам, но при этом запрещает обычным людям работать, а вся его помощь им -компенсация ставок по кредитам. Митинги с требованиями прямой финансовой помощи гражданам, пока виртуальные, намек чиновникам на то, что людям надо компенсировать вынужденный простой реальными деньгами, как бы чиновники его не называли…»

.

«Здорово, что люди начали объединяться, — поделился своим видением событий юрист Илья Афанасьев. — Пропускная система не является прямой и понятной мерой, которая может сдержать распространение заболевания. У пропускного режима одна единственная цель — ограничение права на передвижение, а также еще большее подчинение народа. Виртуальный митинг — это, конечно же, здорово! Но, боюсь, что власти останутся глухими к чаяниям людей и просто пересчитают всех недовольных по головам, добавив их к себе в нужные базы…»

Тем не менее, замечает «АвтоВзгляд», произошедшее сегодня в Рунете протестное мероприятие — очень знаковое: граждане продолжать заявлять о себе и своих правах. Протестные настроения и явная усталость людей от жизни в самоизоляции все отчетливее проступают не только в России, но и по всему миру. Буквально на прошлой неделе состоялись оффлайн митинги в Германии и в пяти американских штатах, в том числе в Техасе и Мичигане.

«Выплатите людям пособия! », «Покормите моих детей», «Хотим кушать! Работы нет!»: в Ростове-на-Дону жители устроили виртуальную акцию протеста у здания правительства области. pic.twitter.com/ZR0kCVbZbh — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 20, 2020

Тем временем в Яндекс.картах виртуальный митинг. Сообщения быстро трут, но они снова появляются. Дожили… Люди уже не знают как кричать о помощи. Требовать справедливой поддержки граждан от государства нужно здесь: https://t.co/kFDh65kNRz ✊ pic.twitter.com/GOOs1dnprG — Соболь Любовь (@SobolLubov) April 20, 2020

В «Яндекс.Навигаторе» удаление комментариев участников онлайн-протеста всё же признали. Представитель «Яндекса» рассказал «Ведомостям», что сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат мат, всегда модерируются и удаляются.

«Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации», — объяснили в компании.

«Медиазона» сообщила, что комментарий, оставленный в приложении корреспондентом издания на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, был сразу же удален.

.

.

.