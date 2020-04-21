Комментарий о незаконности наказаний за нарушение самоизоляции привлёк внимание полиции. Мнение юристов

Российские власти продолжают разыскивать на просторах Рунета граждан, несогласных с официальным мнением о пандемии коронавируса COVID-19, заводя на них административные и даже уголовные дела по «закону о фейках». Ежедневно в ленте новостей появляются сообщения о разоблачении очередной дезинформации, однако не все из них являются намеренными вбросами, вводящими пользователей по злому умыслу в заблуждение — некоторые комментарии или посты к интернете всего лишь отражают мнение конкретных людей. Однако практика показывает, что государство готово сейчас приглушить право на свободу слова, грозя крупными штрафами и даже реальными сроками.

В Сургуте в отношении гражданина 1991 года рождения был составлен протокол об административном правонарушении за комментарий в одном из пабликов в социальной сети. Сотрудники УМВД РФ по г. Сургуту, обнаружив в ходе мониторинга интернета, данный комментарий, увидели в нём недостоверную информацию и возбудили административное дело по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Соответствующий протокол направлен в судебные органы для рассмотрения по существу, сообщается на сайте ведомства.

Из пресс-релиза полиции становится ясно, что молодой человек заявил, что привлечение граждан к административной ответственности за несоблюдение режима обязательной самоизоляции, установленного в Югре постановлением Губернатора, якобы незаконно. Со слов гражданина, наказанию могут быть подвергнуты только те, кто уже заражен, или те, кто вернулся из зараженных мест. Теперь за этот комментарий ему может грозить административный штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей (норма введена в законодательство в марте прошлого года федеральным законом 27-ФЗ или — «пакетом Клишаса»).

Нам показались сомнительными доводы полиции касаемо того, что высказывание молодого человека подпадает под закон о распространении недостоверной информации под видом достоверной, и мы попросили юристов дать комментарии относительно этого дела.

Как сообщает адвокат «Агоры», руководитель юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов, пока от сургутянина не поступало обращения за юридической помощью, но это дело вполне укладывается в формат уже ранее принятых ими в работу. Да и в целом вызывающая вопросы в связи с несогласованностью между федеральным и местным законодательствами инициатива «самоизоляции сверху» уже породила массу обращений граждан, которых привлекли к ответственности за её нарушение:

«Обращений о привлечении за нарушение режима самоизоляции по стране достаточно много — оно измеряется уже несколькими сотнями. Каждый регион рассматривает дела по-разному, где-то есть свои региональные КоАПы, как в Москве, Питере, Екатеринбурге, Красноярске, Кургане и в скором времени будет ещё и в Татарстане. Действительно в самом начале была негативная практика, когда людей привлекали по статье 6.3 КоАП, которая предусматривает ответственность только для лиц которые имеют персональные предписания санитарных врачей находиться дома. То есть когда им запрещено главным санитарным врачом субъекта, либо его заместителем выходить за пределы своей квартиры, контактировать с другими людьми. В общем, когда необходимо находиться на режиме вот этой домашней самоизоляции и под медицинским наблюдением, то есть — общаться лишь с лечащими врачами, и больше ни с кем. Многие регионы применяют практику статьи 20.6.1 КоАП, предполагающую более низкую планку админответствнности — там возможно предупреждение или от 1000 рублей, но максимальное наказание также достигает 30 тысяч рублей. Я считаю, что 6.3 в отношении обычных граждан недопустимо, и режимы самоизоляции, введённые в регионах указами глав субъектов в рамках «режима повышенной готовности», мягко говоря, не соответствуют федеральному закону. Я считаю, что невозможно при «режиме повышенной готовности» ограничивать передвижение граждан, поскольку это прямо прописано в законе «О чрезвычайных ситуациях в Российской Федерации». Согласно ему, меры, вводимые региональными властями, не могут ограничивать права и свободы человека и гражданина. Свобода передвижения — это у нас гарантированная Конституцией свобода и, соответственно, полномочий [у региональных властей] для таких ограничений нет. Однако суды в субъектах, такая практика уже есть, отказывают в удовлетворении административных исковых заявлений, признающих данные нормативные правовые акты глав регионов фактически законными. То есть они говорят, что конституционное право на здоровье намного выше других конституционных прав, в том числе права на передвижение. Решения спорные, но пока других нет, посмотрим — к чему это приведёт в дальнейшем. Потому что времени пока прошло не так много, и когда будут апелляции — совершенно непонятно. Если говорить о привлечении молодого человека [из Сургута] за «фейкньюз», то я считаю его явно необоснованным. Человек имеет полное право считать, что введённые и применяемые силовиками нормы Кодекса об административных правонарушениях являются незаконными. Более того, такие выводы может сделать любой юрист, обративший внимание на положения статьи той же самой 20.6.1 федерального КоАП, которая говорит о нарушении правил поведения во время «режима повышенной готовности» и они утверждены Правительством Российской Федерации, и регионы вроде как не совсем вправе устанавливать иные правила. Сейчас потихонечку происходит такой «бэкап», и многие регионы начинают вносить изменения в свои региональные КоАПы, чтоб привлекать по своей статье. Потому что явно в скором времени статья 20.6.1 не будет применяться, за исключением, если человек не нарушает правила поведения в «режиме повышенной готовности». Поэтому я считаю, что МВД совершенно зря возбудило дело на молодого человека и оно должно быть прекращено».

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«Мы давно догадывались, что закон о фейках далеко пойдет, — отмечает ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян. — Так и случилось. Теперь это главный инструмент власти для борьбы с неудобным мнением. Житель Сургута абсолютно прав, говоря о том, что местные власти и полицейские сейчас значительно превышают свои полномочия и действуют в противоречии с нормами федерального законодательства. Вполне вероятно, что суд вернет материалы дела или прекратит производство по делу в виду отсутствия состава. Но таких случаев сейчас будет все больше и больше. И по административной, и по уголовной практике. Поэтому пользователям при публикации тех или иных постов и комментов в соцсетях, судя по всему, надо чаще указывать дисклеймер, либо о том, что это шутка, либо что материал представляет личное мнение автора».

Слова Дарбиняна подтверждает ежедневная практика привлечения граждан за посты в интернете по соответствующим статьям, которая приобретает уже массовый характер.

Так, недавно 52-летнюю жительницу Асбеста оштрафовали на 20 тысяч рублей за фейковый комментарий в «Одноклассниках» о том, что один из работающих в городе врачей заразился коронавирусом. Об этом «Новой газете» рассказал пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

«Женщина — электрик коммерческого предприятия написала в сообществе „Типичный Асбест“ о том, что в их муниципальном образовании зафиксирован случай заражения опасной инфекцией врача одного из медицинских учреждений. Хотя в реальности такого факта, к счастью, не было, — рассказал он. — Кроме того, сочинительница страшилок напугала земляков сведениями о том, что из-за границы якобы прилетела группа любителей путешествий численностью 200 человек. А они вместо того, что бы быть две недели на карантине, „шастают по городу и других заражают“».

Личность и местонахождение женщины выявляли сотрудники МВД и ФСБ. В объяснении, данном силовикам, она призналась, что просто хотела напугать людей, «которые потеряли страх и, словно ничего чрезвычайного вокруг не происходит, свободно разгуливают в общественных местах».

Суд признал женщину виновной в нарушении ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».

Штраф в 30 тысяч рублей назначен жителю Чебаркуля, который распространил недостоверную информацию о коронавирусе, сообщают в ГУ МВД по Челябинской области.

В одной из местных групп в соцсети 32-летний мужчина написал, что руководитель медицинской организации якобы заразился коронавирусом. Информация оказалась ложной. В суде южноуралец признал свою вину.

Двух жительниц Ровенского района оштрафовали на 30 тыс. руб. за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Установлено, что одна из подозреваемых разместила в общедоступной группе в мессенджере сообщение, содержащее недостоверную информацию относительно принимаемых профилактических мер, а вторая продублировала фейк «Вконтакте». Суд пришел к выводу, что они допустили распространение заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений, чем создали угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Жителя Астрахани будут судить за распространение фейка о задержании девушки с применением электрошокера.

В середине апреля текущего года астраханец опубликовал на своих страницах в соцсети две видеозаписи, на которых зафиксированы действия сотрудников Полка ППС по реагированию на сообщение о хулиганстве и задержанию одной из нарушительниц общественного порядка. Она вела себя агрессивно, применяла физическое насилие в отношении стражей порядка и публично оскорбляла их. По данным фактам в отношении девушки возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба астраханской полиции.

Автор публикаций утверждал, что её задержали из-за нарушения карантина и при посадке в служебный автомобиль использовался электрошокер. Эти сведения носят фейковый характер и ранее уже опровергались региональным УМВД.

В отношении 36-летнего владельца аккаунта составлен административный протокол за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Материалы направлены в суд для принятия решения.

27-летний казанец оставил комментарий на странице в одной из социальных сетей. В сообщении говорилось, что число заболевших и умерших умышленно укрывается властями. Автор сослался на то, что люди пишут в социальных сетях, что у них диагностировали коронавирус и они находятся в инфекционной больнице. В районах гражданам якобы ставили неправильный диагноз.

Мировой суд по Советскому району Казани признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Его оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Полиция возбудила дело в отношении жительницы город Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская обл), которая распространяла слухи о зараженном COVID-19 мужчине, сообщает пресс-служба главного управления МВД по области в понедельник.

По данным управления, 34-летней женщине вменяется совершение преступления по ч. 9 ст. 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации) КоАП РФ, ей грозит штраф до 100 тыс. рублей.

«В своем комментарии, оставленном под одним из постов в социальной сети, женщина утверждала, будто зараженный мужчина вернулся с вахты в родной город и «со многими контактировал». Сотрудники полиции установили женщину, распространившую фейк. Она пояснила, что услышала данную информацию от мужа, а тот, в свою очередь, — от знакомого», — говорится в релизе.

Женщина уверяла, что комментарий в соцсети оставила якобы для того, чтобы предупредить других горожан об опасности.

Мировой суд Заволжского района Ульяновска привлек к административной ответственности местного жителя, разместившего в соцсетях заведомо недостоверную информацию о количестве военнослужащих, заразившихся коронавирусом в регионе.

Как сообщила во вторник пресс-служба областного УМВД, мужчине назначен штраф 30 тыс. рублей, его действия квалифицированы по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации).

Как сообщалось ранее со ссылкой на региональный оперативный штаб, в начале апреля ульяновец написал под постом губернатора региона в соцсети, что «госпитализированы 60 военнослужащих ВДВ и семь из них умерли». Штаб заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Как видим, розыск и наложение штрафов через суд происходит достаточно оперативно, поэтому есть все основания утверждать, что тенденция привлечения к ответственности за фейки или псевдофейки, связанные с темой коронавируса, будет только нарастать.

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