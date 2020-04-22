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22.04.2020

«Антикоронавирусные» приложения потерпят неудачу, если правительства не озаботятся конфиденциальностью данных

Учёные уверены, что подобным приложениям придётся сначала завоевать доверие пользователей

 

Академики 26 стран, сообщает The Guardian, подписали совместное заявление о том, что, несмотря на потенциал цифрового отслеживания людей в деле предотвращения новых вспышек Covid-19 по мере выхода стран из изоляции, эффективность приложений не оправдывает грубого нарушения конфиденциальности и фактически тесно вплетена в их работу. «Жизненно необходимо, чтобы при выходе из нынешнего кризиса мы не создавали инструмент, осуществивший крупномасштабный сбор данных о населении сейчас или потом»,  — говорится в письме.

Предупреждение академиков опирается на предостерегающий отчет Института Ады Лавлейс, независимого аналитического центра, занимающегося данными и искусственным интеллектом. Институт утверждал, что любое будущее приложение для отслеживания контактов должно базироваться на конкретных законах, регулирующих обработку данных, и выбирать технические решения, сохраняющие конфиденциальность информации. «Существует реальная опасность того, что расширение государственного вмешательства в жизнь граждан, происходящее во время чрезвычайных ситуаций, будет продолжаться и после кризиса»,  — говорится в докладе.

Ранее семь европейских стран одобрили инициативу Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing по поддержке приложений для смартфонов, которые отслеживают людей с риском инфицирования новым коронавирусом. Однако среди технических специалистов возник раскол вокруг вопроса конфиденциальности данных: некоторые из них отдают предпочтение децентрализованному хранению данных перед централизованным. PEPP-PT столкнулась с критикой сторонников децентрализованного протокола DP-3T и даже стала терять своих приверженцев.

Согласно исследованию ученых из института больших данных Оксфордского университета, чтобы побороть пандемию, 60% населения страны должно использовать приложение по отслеживанию контактов.

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