Facebook согласился на цензуру постов во Вьетнаме после замедления трафика

Локальные серверы Facebook во Вьетнаме были отключены в начале этого года, что замедлило местный трафик, пока компания не согласилась усилить цензуру «антигосударственных» постов граждан, сообщает Reuters.

Введенные государственными телекоммуникационными компаниями ограничения вывели серверы из строя примерно на семь недель, что означало периодическую непригодность соцсети для использования.

Facebook подтвердил неохотное выполнение просьбы правительства «ограничить доступ к контенту, который считается незаконным».

Министерство иностранных дел Вьетнама, которое обрабатывает запросы иностранных журналистов на получение комментариев от правительства, не ответило на запрос агентства Reuters. Государственные телекоммуникационные фирмы Viettel и Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT) комментарий также не дали.

Комментируя информацию Reuters, правозащитная группа Amnesty International призвала Facebook немедленно изменить свое решение. «Согласие Facebook с этими требованиями создает опасный прецедент. Правительства во всем мире будут рассматривать это как открытое приглашение привлечь Facebook на службу государственной цензуре», — говорится в заявлении организации.

На протяжении многих лет Facebook сталкивался с давлением правительств многих стран убрать антиправительственный контент. Во Вьетнаме, несмотря на экономические реформы и растущую открытость к социальным переменам, правящая Коммунистическая партия сохраняет жесткий контроль над средствами массовой информации и терпимо относится только к незначительному инакомыслию. Страна занимает 175-е место из 180 стран во Всемирном индексе свободы прессы «Репортеров без границ».

Для этого партия внимательно следит за Facebook, который является основной платформой электронной коммерции и выражения политического инакомыслия для более чем 65 млн пользователей.

В прошлом году Вьетнам обвинил Facebook в нарушении нового закона о кибербезопасности за разрешение пользователям размещать антиправительственные комментарии на платформе.

В последующие месяцы Amnesty International заявила о по меньшей мере 16 людях, которых арестовали, задержали или осудили за такие посты. В ноябре государственные СМИ сообщили, что еще пятерых заключили в тюрьму.

Закон о кибербезопасности требует от иностранных компаний, таких как Facebook, создать местные офисы и хранить данные во Вьетнаме, несмотря на то что согласно своей политике Facebook не хранит данные пользователей в стране.

Источники из Facebook рассказали Reuters, что компания обычно сопротивляется просьбам заблокировать доступ к постам пользователей в определенной стране, но давление со стороны местных серверов в этот раз вынудило ее подчиниться. «Внесем ясность: наше решение не означает, что мы будем выполнять все просьбы правительства. Но мы взяли на себя обязательство ограничить значительно больше контента», — сказал один из источников.

В заявлении Facebook говорится: «Мы считаем, что свобода выражения мнений — фундаментальное право человека, и упорно работаем над защитой этой важной гражданской свободы во всем мире … Однако мы приняли эти меры, чтобы наши услуги оставались доступными и полезными для миллионов людей во Вьетнаме, которые пользуются ими каждый день».

БОЛЬШОЙ РЫНОК

С 2016 года Вьетнам — один из крупнейших рынков Facebook в Азии.

По данным вьетнамского исследователя рынка Ants, доходы от цифровой рекламы во Вьетнаме составили около 550 млн долл. в 2018 году, 70% из которых пришлось на долю американских корпораций Facebook и Google.

Отключение серверов началось в середине февраля и продолжалось до начала апреля, в то время как усиливались опасения по поводу распространения нового коронавируса.

Использование Facebook настолько широко во Вьетнаме, что пользователи заметили замедление доступа к Facebook и его Messenger и Instagram. Государственные СМИ тогда обвинили в замедлении подводные кабели, а государственные телекоммуникационные компании извинились за нестабильный доступ к Facebook. «VNPT и партнеры активно работают над проверкой и устранением этой проблемы», — говорилось в заявлении VNPT.

Но за кулисами Facebook, пытаясь сохранить свои сервисы, разговаривал с правительством, сообщили источники агентства. «Как только мы пообещали ограничить больше контента, серверы заработали», — сказал один из них.

Второй собеседник сравнил падение трафика во Вьетнаме с его резким ростом в других странах, поскольку десятки стран ввели ограничения на передвижение, что заставило разлученных друзей и семьи общаться на Facebook. «Вьетнамские телекомпании были «оригинальны» в ограничении доступа в то время, когда люди нуждаются в таких сервисах, как Facebook. Это был резкий контраст с другими странами, — сказали Reuters. — К счастью, теперь это решено».

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