Генпрокуратура отчиталась о 300 выявленных «фейках» в период пандемии

Более 300 фейков о ситуации с коронавирусом было выявлено в интернете с начала борьбы с COVID-19 в России. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов:

«Уполномоченными органами, гражданами и организациями выявлено и сообщено в органы прокуратуры о более 300 фактах распространения фейковых сообщений. С февраля 2020 года Генеральной прокуратурой РФ направлено в Роскомнадзор 80 требований об ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации, которая создавала угрозу жизни и здоровью людей, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности в свете ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

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В качестве наиболее частых сюжетов Иванов называет сокрытие властями или медиками реальных масштабов заражения и жертв пандемии, о переброске войск и Росгвардии в крупные города, конспирологические теории о надуманности пандемии и избыточности принимаемых против неё мер, а также о намеренном и спланированном заражении людей коронавирусом.

Из недавних фейков Генпрокуратура на своём официальном сайте упоминает информацию о продаже многоразовых масок «из медной ткани антивирусной и антимикробной защиты органов дыхания». В описании к «товару» сообщается, что «входящие в состав маски ионы меди быстро убивают такие вирусы как: Зика, Эбола, коронавирус и другие виды чрезвычайно опасных вирусов».

«Недостоверная общественно значимая информация о свойствах противовирусной маски формирует искаженное представление о соблюдении режима социального дистанцирования и иных мерах предосторожности. Это может повлечь негативные последствия в виде роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, создавая угрозу жизни и здоровью людей», — отмечает надзорное ведомство.

В список фейков отнесены и два видео из «ВКонтакте», где указывается, что «в инфекционном отделении ГБУЗ «ГКБ № 6» пациентам не выдают медицинские маски, лица с подозрением на коронавирус содержатся совместно с другими больными, инфекционные отделения больниц г. Твери переполнены зараженными пациентами, которым предоставляется одноразовая посуда для многократного использования». Одна из видеозаписей опубликована также в социальной сети «Одноклассники».

Ко всем этим сообщениям доступ будет ограничен — соответствующее поручение уже отправлено в Роскомнадзор.

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