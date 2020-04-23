Роскомнадзор принуждает «Алибабу» к локализации

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) вынесла ряд замечаний российскому представительству компании Alibaba Group в рамках плановой проверки по соблюдению законодательства о персональных данных. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства:

«В настоящее время проверка завершена. Компания в целом соблюдает российское законодательство о персональных данных. Есть отдельные замечания по вопросам содержания уведомлений, организации деятельности внутри компании, а также в части поручений третьим лицам».

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В Роскомнадзоре добавили, что проверка в отношении компании «Алибаба.ком (РУ)» проводилась в соответствии с планом деятельности ведомства на 2020 год.

Напомним, в конце января текущего года российское надзорное ведомство возбудило административное производство в отношении компаний Facebook Inc. и Twitter Inc., поскольку те «не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории Российской федерации». В феврале обе компании были оштрафованы на 4 миллиона рублей каждая.

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