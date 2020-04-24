Rambler просит следствие прекратить уголовное дело против Nginx

Rambler направил в следственные органы официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Nginx и исключением себя из списка потерпевших, и расторгнул договор с юридической компанией Lynwood Investments CY Ltd:

«Менеджмент Rambler Group выполнил эти решения. В следственные органы было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела. Договор с компанией Lynwood Investments CY Ltd от 2015 года, в соответствии с которым Lynwood Investments CY Ltd (в прошлом A&NN Holdings, в тот момент акционер группы Rambler) действовал от имени Rambler Group по итогам переговоров расторгнут».

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Rambler Group объявила, что выходит из спора из-за прав на nginx: попросила исключить себя из списка потерпевших и передала права требований Lynwood Investments, связанной с совладельцем группы Александром Мамутом. Будет ли дело закрыто, решат следователиhttps://t.co/6rzLABW6zG — Стартапы и бизнес (@vcru) April 24, 2020

В Rambler отметили, что дело открыто по статье публичного обвинения (источник «Ведомостей» в правоохранительных органах говорил, что речь идет о ч. 3 ст. 146 УК о нарушении авторских и смежных прав группой лиц в особо крупном размере. – Прим. ред.), поэтому финальное решение о его закрытии остается за следователями.

В Lynwood Investments CY Ltd РБК сообщили, что теперь кипрская компания – единоличный обладатель прав требования к основателям Nginx и их аффилированным лицам: «По результатам переговоров между компаниями Rambler и Lynwood последняя стала единоличным обладателем прав требований и будет продолжать защищать свои законные интересы во всех юрисдикциях в установленном законом порядке».

В компании подчеркнули, что «речь идет не о покушении на «открытый код», как неоднократно заявляли не знакомые с деталями дела обыватели, а о требовании по возмещению ущерба к бывшим сотрудникам и менеджерам компании и их аффилированным лицам со стороны потерпевших».

Конфликт вокруг Nginx стал публичным в декабре прошлого года, когда в российском офисе разработчика программного обеспечения Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе Lynwood. «Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с Rambler занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права», — заявили тогда в пресс-службе Rambler.

Веб-сервер Nginx изначально распространялся как свободное программное обеспечение, его создатель Игорь Сысоев работал в Rambler Group с 2000 по 2011 годы, а программа была создана в 2002 году. Nginx использовался при разработке таких популярных приложений, как Instagram, Pinterest, Netflix, Airbnb. Сысоев заявлял, что работал в Rambler Group системным администратором и разработка программ не входила в круг его обязанностей, поэтому у компании не может быть к нему претензий.

Общественный резонанс, который вызвало разбирательство, привел к созыву внеочередного совета директоров Rambler уже через несколько дней после обысков. По его итогам менеджерам холдинга было поручено обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить дело о нарушении прав на разработки Nginx и, если есть необходимость, продолжить разбирательство по интеллектуальным правам в гражданско-правовом поле. Тогда же стало известно, что претензии у Rambler к Nginx возникли в 2011 г.

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