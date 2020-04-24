Российский союз правообладателей бьёт рекорды исками по «налогу на болванки»

РСП под руководством режиссёра Никиты Михалкова обратился с иском к группе DNS. Союз требует от сети электроники 177 млн рублей в качестве задолженности по оплате сбора в пользу правообладателей. Ранее, в ноябре 2019 года, правообладатели требовали от DNS 77 млн рублей в качестве «налога на болванки».

По итогам мирового соглашения РСП отказался от процентов по долгу, а DNS заявила, что выплатит 65 млн рублей до 31 августа 2020 года. Теперь же общая сумма претензий выросла до 242 млн рублей. В конце апреля текущего года Арбитражный суд Приморского края рассмотрит иски РСП к структурам ритейлера DNS — ООО «Атлас» и ООО «Агат».

РСП уже подавал крупные иски, прежде всего к производителям электроники: к Hewlett-Packard на 114 млн руб., к Dell на 90 млн руб. (иск был отклонен), а с российской «дочки» Panasonic суд взыскал в пользу РСП 107 млн руб. Но настолько крупных претензий, как к DNS, ранее по этому сбору не было, говорят собеседники “Ъ” среди дистрибьюторов электроники.

Более ранняя практика подтверждает, что суды склонны поддерживать требования правообладателей. Так, с Hewlett-Packard было взыскано 114 млн руб., а с российской «дочки» Panasonic —107 млн руб. Суд отказал в претензии лишь в случае с Dell, тогда сумма иска достигала 90 млн руб.

Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) незадолго до этого попросила министра связи Максута Шадаева отменить сбор с электроники до конца 2020 года, чтобы поддержать отрасль. Там отмечали, что в нынешних кризисных условиях такая мера «не требует финансовых затрат от государства и не ущемляет права социально слабых слоев населения. «Этот сбор не пополняет бюджет, а бессмысленно удорожает всю технику в России», — отметил исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев.

До этого, в феврале, продавцы и импортеры электроники обратились к властям с просьбой в два раза снизить эти платежи — с 1% от таможенной стоимости техники до 0,5%. В Минэкономразвития обещали рассмотреть предложение.

Напомним, что учредителями РСП выступают Российское авторское общество (РАО), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и Союз кинематографистов РФ. С 2010 года правообладатели начали собирать «налог на болванки» с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений. Он составляет 1% от стоимости товара. Сбор обязателен для тех устройств, которые проигрывают музыку, в том числе плееров, смартфонов и ноутбуков.

Никиту Михалкова часто публично критикуют за то, что созданный им Российский союз правообладателей, который должен защищать авторские права и следить за честной выплатой гонораров, на самом деле не делится с авторами произведений.

В 2017 году «Новая газета» выпустила расследование деятельности разных сообществ правообладателей, в котором делается вывод, что «Созданная при протекции Никиты Михалкова система управления авторскими правами превратилась в общак топ-менеджеров. Его делят под контролем полиции и спецслужб».

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