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27.04.2020

Для создания мобильного приложения запрещённых сайтов нанят разработчик DPI и СОРМ

«Дочка» Роскомнадзора выбрала компанию «ВАС Экспертс», которая готова выполнить заказ за 11,6 млн рублей, причем предложений о цене договора на момент рассмотрения заявок ни от этой компании, ни от её конкурента, не подавалось

VASexpress_prilozhuxa RKN  

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственное Роскомнадзору, оформило контракт на разработку мобильного приложения для консультирования пользователей по вопросам работы реестра запрещенных сайтов. Соответствующий заказ был размещён на сайте госзакупок в марте текущего года, и его начальная стоимость была 12 756 000 рублей.

В техническом задании говорилось, что приложение «предназначено для приема обращений пользователей» по вопросам, связанным с функционированием реестра Роскомнадзора. Программа должна «оптимизировать» и «упростить» процесс взаимодействия пользователей. Приложению также надлежит добиться сокращения «периода блокирования информационных ресурсов сети „Интернет“ ввиду оперативного доведения информации о внесении ресурса в Единый реестр до его владельца». Работать оно должно на системах Android и iOS.

Недавно стал известен победитель торгов — им стала компания «ВАС Экспертс», которая готова разработать приложение за 11,6 миллиона рублей. Примечательно, но на момент подачи заявок ни данная компания, ни её конкурент — ООО «Карбон Софт» — предложений о цене договора не подавали, согласно протоколу заседания закупочной комиссии ФГУП «ГРЧЦ» от 1 апреля 2020 года.

protokol prilozhuxa reestra RKN

ООО «ВАС Экспертс», согласно карточке на сайте «Сбис», занимается разработкой программного обеспечения, а также оказывает консультационные и другие сопутствующие услуги в данной области. Гендиректор компании — Дмитрий Гачко. Основной заказчик «ВАС Экспертс» — ПАО «Ростелеком».

На сайте компании сказано, что она специализируется на «создании и внедрении инновационных сервисов в области контроля и анализа интернет-трафика». В частности, компания создаёт Системы контроля и анализа трафика Deep Packet Inspection (СКАТ DPI), Инфосистемы СОРМ для осуществления оперативно-розыскных мероприятий и т.п.

Примерно треть клиентов — это госкомпании. Международный опыт – в Ливане, Кипре, Турции, Литве, Никарагуа и в странах СНГ (Молдова, Казахстан, Азербайджан и другие).

Интересно, что на операторских конференциях VAS устанавливал стенд, который демонстрировали эффективные блокировки Telegram и OpenVPN через их оборудование:

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don but rks

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goszakupki monitoring hor

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