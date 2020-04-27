Для создания мобильного приложения запрещённых сайтов нанят разработчик DPI и СОРМ

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственное Роскомнадзору, оформило контракт на разработку мобильного приложения для консультирования пользователей по вопросам работы реестра запрещенных сайтов. Соответствующий заказ был размещён на сайте госзакупок в марте текущего года, и его начальная стоимость была 12 756 000 рублей.

В техническом задании говорилось, что приложение «предназначено для приема обращений пользователей» по вопросам, связанным с функционированием реестра Роскомнадзора. Программа должна «оптимизировать» и «упростить» процесс взаимодействия пользователей. Приложению также надлежит добиться сокращения «периода блокирования информационных ресурсов сети „Интернет“ ввиду оперативного доведения информации о внесении ресурса в Единый реестр до его владельца». Работать оно должно на системах Android и iOS.

Недавно стал известен победитель торгов — им стала компания «ВАС Экспертс», которая готова разработать приложение за 11,6 миллиона рублей. Примечательно, но на момент подачи заявок ни данная компания, ни её конкурент — ООО «Карбон Софт» — предложений о цене договора не подавали, согласно протоколу заседания закупочной комиссии ФГУП «ГРЧЦ» от 1 апреля 2020 года.

ООО «ВАС Экспертс», согласно карточке на сайте «Сбис», занимается разработкой программного обеспечения, а также оказывает консультационные и другие сопутствующие услуги в данной области. Гендиректор компании — Дмитрий Гачко. Основной заказчик «ВАС Экспертс» — ПАО «Ростелеком».

На сайте компании сказано, что она специализируется на «создании и внедрении инновационных сервисов в области контроля и анализа интернет-трафика». В частности, компания создаёт Системы контроля и анализа трафика Deep Packet Inspection (СКАТ DPI), Инфосистемы СОРМ для осуществления оперативно-розыскных мероприятий и т.п.

I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/4nNq3jKkBY Компания VAS Experts — российский — VAS Experts (@VASExperts) December 3, 2018

Примерно треть клиентов — это госкомпании. Международный опыт – в Ливане, Кипре, Турции, Литве, Никарагуа и в странах СНГ (Молдова, Казахстан, Азербайджан и другие).

Интересно, что на операторских конференциях VAS устанавливал стенд, который демонстрировали эффективные блокировки Telegram и OpenVPN через их оборудование:

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