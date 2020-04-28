Компании делают ставку на камеры ИИ для отслеживания социального дистанцирования

Магазины и производственные помещения, стремящиеся избежать распространяющегося нового коронавируса, оснащают существующие камеры видеонаблюдения программным обеспечением с искусственным интеллектом, которое отслеживает соблюдение медицинских рекомендаций, включая социальное дистанцирование и ношение масок.

Несколько компаний рассказали Reuters, что ПО будет иметь ключевое значение для сохранения открытости информации, поскольку опасения по поводу COVID-19, респираторного заболевания, вызванного вирусом, сохраняются во всем мире. Компании смогут показать не только своим сотрудникам и клиентам, но также и страховщикам и регуляторам, что они контролируют и обеспечивают соблюдение правил безопасности. «Последнее, чего мы хотим, чтобы губернатор закрыл все наши проекты из-за “плохого поведения”», — сказала Джен Суэрт, вице-президент чикагской компании Pepper Construction.

Samarth Diamond планирует развернуть ИИ разработки Glimpse Analytics, как только полировальная фабрика компании вновь откроется в Гуджарате (Индия), в то время как два мичиганских торговых центра, принадлежащих RPT Realty, введут дистанционное отслеживание RE Insight через две недели.

Покупатели ожидают, что технология будет работать, потому что компании уже использовали подобные инструменты для составления портретов входящих в магазины людей.

Но некоторые технологические консультанты розничных торговцев и владельцев офисов предостерегают клиентов от внедрения новых технологий во время неопределенности и инвестирования в инструменты, которые могут понадобиться только на несколько месяцев. Активисты по защите приватности, обеспокоенные все более точным отслеживанием людей, также призывают бизнес ограничить использование ИИ периодом пандемии.

«Вопрос заключается в том, останется ли технология после того, как пандемия пройдет, и это настоящая угроза конфиденциальности, — сказал Аль Гидари, эксперт по вопросам конфиденциальности в Юридической школе Стэнфорда. — Видео в магазине для обеспечения социальной дистанции сегодня останется для идентификации магазинных воров завтра».

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

Агентство Reuters поговорило с 16 компаниями видеоаналитики (многие из них — стартапы с годовым доходом в несколько миллионов долларов), которые добавили ПО из-за коронавируса. Их системы могут быть настроены на создание ежедневных отчетов, используемых менеджерами сайтов для устранения повторяющихся проблем и оформления документов.

Большинство из них работают в области технологии искусственного интеллекта, известной как компьютерное или машинное зрение, где алгоритмы обучаются на библиотеках изображений для идентификации объектов с точностью в 80% или выше.

Несколько клиентов сказали, что эта технология, которая может стоить 1000 долларов или больше в год, для анализа данных с нескольких видеокамер, дешевле, чем персонал для постоянной охраны. Также она может быть безопаснее, поскольку некоторые охранники, соблюдающие дистанцирование, столкнулись с людьми, выступающих против мер безопасности.

Суэрт из Pepper Construction Suerth заявила, что используемая компанией система SmartVid пока не выявила проблем с толпой, поскольку расписание работы штата было лимитировано. Однако Суэрт рассказала, что по мере увеличения персонала, компания, наблюдая за тенденцией, организация выпустит напоминания на «tool box talks». «Это еще одна пара глаз на сайте», — сказал Суэрт, добавив, что программное обеспечение менее подвержено ошибкам, чем люди, и «точность, которую мы видим, действительно высока».

Менеджер Samarth Diamond Парт Патель заявил, что он может скорректировать работу при помощи ПО, определяющего места скоплений 4000 рабочих. Люди без масок будут быстро найдены командой, просматривающей камеры, сказал Патель. «Это, несомненно, полезно в плане безопасности и комфорта сотрудников. Также это поможет показать властям, что мы придерживаемся правил», — считает Патель.

Патель уверен в алгоритмах, потому что его семья успешно использовала компьютерное зрение в прошлом году в своих супермаркетах для подсчета покупательниц и последующего решения, где разместить новую линию платьев.

Главный исполнительный директор RPT Realty Брайан Харпер сказал, что за последние несколько месяцев он использовал камеры с ИИ для подсчета посетителей в 2 из 49 открытых торговых центров, принадлежащих ему в США. Сейчас он переходит к оценке соблюдения арендаторами правил вместимости в пяти торговых центрах.

Он также планирует помочь потребителям решить, когда делать покупки, на основе анализа времени ожидания на входе, что стало обычным явлением во время пандемии в рамках социального дистанцирования. По словам Харпера, вывески будут информировать покупателей об анонимном подсчете. «У тебя никогда не будет слишком много информации», — сказал Харпер.

Но вычисление, находятся ли люди на расстоянии 1,8 метра (6 футов) друг от друга, и обнаружение масок для лица — все это новые виды применения видеокамер, которые сейчас тестируются и запускаются в ускоренном режиме. Некоторые стартапы даже обещают фиксировать чихание и кашель, вызвав скептицизм у некоторых экспертов.

«Большинство решений будет находиться на неизведанной территории, без доказательной базы, и, вероятно, подвергнется ложным срабатываниям и ошибкам», — сказал Винай Гоэл, бывший руководитель Google Maps, а теперь главный директор по цифровым продуктам в технологическом подразделении корпорации услуг недвижимости Jones Lang LaSalle Inc.

Помимо затрат компании обеспокоены тем, что ИИ вызовет слишком много сообщений об «ошибках» вроде тех, когда члены семьи идут близко друг к другу по проходу, говорят розничные консультанты.

Поставщик технологий Indyme, работающий с BevMo!, Office Depot, и другие американские ретейлеры заявили, что их клиенты предпочитают рудиментарные «коробки», которые могут подсчитывать людей на входе и автоматически объявлять: «Для обеспечения вашей безопасности, пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию в шесть футов, спасибо».

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