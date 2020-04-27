Минцифры предлагает поддержать IT-отрасль на период пандемии

Минцифры предлагает отсрочить до конца года уплату налогов на доходы сотрудников (с льготным погашением в течение трех лет) для компаний, работающих в сфере информационных технологий, и отменить уплату ими страховых взносов в фонд оплаты труда. Об этом говорится в письме, направленном руководителем ведомства Максутом Шадаевым премьеру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. С этим письмом ознакомились «Ведомости» – его подлинность подтвердил человек, знакомый с чиновниками из аппарата правительства. С документом знакомы сотрудники трех компаний связи.

Также об этой инициативе министерства сообщает «РГ».

Во-первых, предлагается несколько облегчить требования «пакета Яровой», которые вступят в текущем году. «Либерализация» данном случае может коснуться операторов связи.

Пакет антитеррористических законов, одним из авторов которого стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей:

с 1 июля 2018 года — в течение полугода данные голосового трафика и электронной переписки;

с 1 октября 2018 года — в течение 30 дней интернет-трафик.

Чтобы обеспечить соблюдение этих норм, сотовым операторам необходимо закупить соответствующее оборудование, стоящее немалых средств. В МТС оценили затраты в течение пяти лет в 50 миллиардов рублей, в «Мегафоне» — в 40 миллиардов, в «Билайне» — в 45 миллиардов рублей.

Из-за ухудшения финансовой ситуации на фоне пандемии коронавируса операторы попросили Минцифры отложить на два года реализацию нормы о 15-процентном увеличении базы сохраняемых данных. По данным «Ъ», министерство согласилось предоставить отсрочку на год и не учитывать при расчёте ёмкости хранилищ видеотрафик, потребление которого выросло во время режима самоизоляции. Эти предложения уже направлены в кабмин.

Во-вторых, для операторов связи, осуществляющих модернизацию сетей, министерство предлагает отсрочить уплату налога на прибыль и страховые взносы до конца года, упростить процедуру ввоза радиоэлектронных средств (РЭС) и их перерегистрацию.

В-третьих, Минцифры предложило поддержать и российские организации, ведущие разработку ПО. Суммарная выручка IT-компаний в условиях пандемии, по некоторым прогнозам, может в 2020 году снизиться до 700-800 миллиардов рублей с 1,2 триллиона рублей, а российский рынок программного обеспечения ожидает сокращение на 30 процентов.

Поэтому предлагается до конца года обнулить НДС на услуги, связанные с онлайн-образованием, телемедициной и доставкой продуктов. Всего предложено правительству 15 мер поддержки отрасли. Предложения Минцифры частично соответствуют тем, что ранее выдвигал Российский союз промышленников и предпринимателей, говорит представитель одного из операторов. Эти меры не потребуют прямых заимствований из бюджета, уточняет он.

Компании в сфере информационных технологий и телекоммуникаций пострадали от системного кризиса. При этом они вносят решающий вклад в сохранение работоспособности экономики и предоставляют жизненно необходимые сервисы для бизнеса и граждан, говорится в письме.

Информационно-коммуникационная отрасль может стать основным драйвером восстановления и развития экономики, поэтому необходимо принять ряд мер, опережающих ее развитие, также говорится в письме. В связи с этим Минцифры предлагает снизить планку налога на прибыль для IТ-компаний с 20 до 12%.

Из списка мер государственной поддержки эффективными до сих пор были налоговые льготы, предусмотренные так называемым законом о Сколково, и те, что предусмотрены для компаний, внесенных в список аккредитации Минцифры, считает управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. Нынешняя инициатива как никогда своевременна и очень нужна отрасли, отмечает он.

Многие IT-компании испытывают сложности, говорит Чачава. Правильно предлагать поддержать весь широкий список компаний, аккредитованных при Минцифры, а не выделять узкие и закрытые списки, уверен он. По его мнению. даже если меры, предлагаемые Минцифры, примут частично, это сильно поможет отрасли.

В условиях увеличения нагрузки на инфраструктуру, когда сети операторов выполняют важные социальные задачи, предложенные меры своевременны, считает представитель МТС Алексей Меркутов. В «Мегафоне» также поддерживают предложения министерства. В текущих экономических условиях операторам связи необходимо существенное сокращение или временное освобождение от расходов на выполнение регуляторных обязательств, говорит представитель оператора.

Такая поддержка не потребует затрат федерального бюджета, но позволит операторам высвободить существенные капитальные и операционные средства, которые участники рынка смогут направить на поддержание стабильной работы сети. Это особенно важно сегодня, когда связь необходима для функционирования экстренных служб, работы государственных институтов, городской инфраструктуры и частного бизнеса, уточнил он.

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