Новый Кодекс этики МВД обяжет полицейских воздерживаться от критики госорганов в Сети

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских. В документе прописаны этические нормы и требования к служебному поведению и ношению формы как для рядовых сотрудников, так и для их руководителей. Кодекс также регламентирует обращение со служебной и личной информацией, говорится в пояснительной записке к документу.

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских https://t.co/pgGLvTXXEo — Ведомости (@Vedomosti) April 27, 2020

Новый кодекс обязывает сотрудников воздерживаться от публикаций в интернете оценок работы госорганов, должностных лиц и политических партий:

«Публично размещенная сотрудником информация не должна содержать высказываний, суждений и оценок в отношении государственных органов, должностных лиц, политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных организаций, профессиональных или социальных групп, граждан, за исключением случаев, когда это входит в должностные обязанности сотрудника».

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Кроме того, полицейским не рекомендуется размещать на личных страницах, в социальных сетях и других ресурсах фотографии и видеозаписи, позволяющие определить его персональные данные или принадлежность к структурам МВД, если это не связано с выполнением служебных обязанностей. Кодекс также предписывает полицейским признавать приоритет государственных и служебных интересов над личными.

Полицейские, согласно своду правил, обязаны «соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона»; воздерживаться «от публичного участия в азартных играх, исключать употребление наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, алкогольных напитков накануне и во время выполнения служебных обязанностей». При этом проект кодекса не предусматривает какого-либо взыскания за нарушение тех или иных этических норм, прописанных в документе.

Цель создания кодекса – сформировать у полицейских нравственные мотивации для добросовестного выполнения служебных обязанностей, укрепить в обществе авторитет полицейских и повысить доверие со стороны граждан, говорится в пояснительной записке.

Действующий в данный момент Кодекс этики и служебного поведения сотрудников МВД был утвержден 22 июля 2011 г.

Дата окончания общественного обсуждения проекта нового Кодекса — 11 мая 2020 года. Если у вас есть какие-то пожелания или замечания, вы можете высказать их на странице документа.

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