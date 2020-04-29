Пандемия сказалась на существенном росте трафика пиратских сайтов

Пандемия коронавируса привела к беспрецедентным изменениям в повседневной жизни, пишет TorrentFreak. Это заметно во всех интернет-сферах и относится в том числе и к пиратским сайтам. Одним из первых взрыв популярности получил фильм «Заражение» (Contagion). Новые данные организации по отслеживанию пиратства MUSO показывают, что в некоторых странах меры в отношении Covid-19 увеличили трафик на пиратские сайты фильмов более чем на 50%. В первую очередь это касается Италии, Индии и Испании. Российский показатель находится на уровне 17%.

Трафик на сайты пиратского программного обеспечения тоже вырос. Показатели составляют 41% и 32% для Италии и Испании соответственно. А вот подъем «телевизионного пиратства» выражен слабо. Отчасти связано с тем, что оно включает в себя просмотр спортивных сайтов в прямом эфире. Здесь цифры упали, потому что трансляций в режиме реального времени сейчас практически нет.

Ранее стало известно, что интерес к пиратским сайтам возрос в регионах, где была введена строгая изоляция. Например, в Китае в конце февраля показатель был на 20% больше, чем до введения мер по борьбе с коронавирусом. А мировая оценка загрузки торрент-файлов с марта по апрель продемонстрировала увеличение на 33%.

Интересно понаблюдать, ждут ли пиратство долговременные изменения или же все в конечном итоге вернется в нормальное русло, задается вопросом TF. Пока же общая тенденция заключается в том, что чем строже меры изоляции, тем популярнее пиратские ресурсы.

.

.

.