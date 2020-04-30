Искусственный интеллект не может быть изобретателем

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) постановило, что системы искусственного интеллекта не могут быть указаны в качестве изобретателей в патентах, пишет The Verge. Это решение принято в ответ на два патента (один на контейнер для пищевых продуктов, второй на мигающий свет), которые созданы системой искусственного интеллекта DABUS.

Один из аргументов USPTO — патентное право США неоднократно ссылается на изобретателей, использующих человекоподобные термины, такие как «кто угодно» и местоимения, такие как «сам» и «сама». Люди, патентующие изобретения ИИ, утверждали, что трактовка законодательством изобретателя как «индивидуума» может быть применена и к машине, но USPTO заявило, что такое толкование слишком широко. «По действующему законодательству изобретателем в патентной заявке может быть названо только физическое лицо», — заключили в ведомстве.

Патенты в прошлом году представил проект Artificial Inventor Project. Наряду с патентами в USPTO, его команда также направила документы в ведомство интеллектуальной собственности Великобритании (IPO) и Европейское патентное ведомство (EPO). IPO и EPO решили, что DABUS, созданный исследователем искусственного интеллекта Стивеном Талером, не может быть включен в список изобретателей на основе аналогичных юридических интерпретаций. В ноябре прошлого года USPTO обратилось к общественности с просьбой высказать свое мнение по этому вопросу.

Artificial Inventor Project не утверждает, что ИИ следует владеть патентом, но он должен быть указан как изобретатель. Это может понадобиться, когда сотни или даже тысячи сотрудников внесли код в систему, такую как суперкомпьютер IBM Watson, прежде чем компьютер сам начал решать проблему. Если ни один человек не работал над изобретением столь плотно, чтобы поставить его себе в заслугу, есть опасение, что сделать патент будет невозможно в принципе.

Artificial Inventor Project также считает, что включение ИИ в список изобретателей будет стимулировать инновации благодаря признанию ценности машин. «Если вы акцентируете, насколько ценной была машина в творческом процессе, эта машина неизбежно станет еще более ценной», — сказал Райан Эббот из Artificial Inventor Project в прошлом году в интервью Financial Times.

Однако если закон не изменится в будущем, искусственный интеллект, похоже, будет по-прежнему рассматриваться как инструмент изобретателя, а не самостоятельный изобретатель.

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