Изоляция во время пандемии резко увеличила популярность Facebook





В прошлом месяце более трёх миллиардов интернет-пользователей зарегистрировались на платформах Facebook, включая саму соцсеть, Instagram, Facebook Messenger или WhatsApp, пишет TechCrunch. Их количество составляет примерно две трети от общего числа пользователей во всем мире. Это рекорд для платформы, которая сообщила о 2,6 миллиардах активных пользователей в месяц ещё в первом квартале.

Компания предсказала, что использование сервисов уменьшится, как только ограничения снимут. Однако Цукерберг подчеркнул наличие возможностей, которые Facebook может реализовать в это время. «Когда мир быстро меняется, у людей появляются новые потребности, и это означает, что есть много вещей, которые нужно построить», — сказал он.

Facebook отчитался о своей прибыли в первом квартале, сообщив, что заработал выручку в размере 17,74 млрд долл. Интересно, что пока популярность некоторых услуг резко возросло, спрос на рекламу испытал «значительное снижение» в конце квартала.

Еще один ресурс, который испытывает резкую популярность — сервис конференц-связи Zoom, который получил приток миллионов новых пользователей. Сервис сообщал о максимальном количестве ежедневных пользователей в 10 млн еще в декабре, но в марте этот показатель резко взмыл до небес — до более чем 200 млн ежедневных участников.

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