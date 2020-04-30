Генпрокуратура потребовала удалить материал о вынужденных эвтаназиях

ОВД-Инфо сообщает, что Генеральная прокуратура усмотрела признаки фейк-ньюс в интервью с анонимным врачом-реаниматологом, размещенном на портале «Север. Реалии», и потребовала его заблокировать. В нем говорилось о нехватке аппаратов ИВЛ в петербургских больницах, из-за чего врачи были вынуждены неоднократно прибегать к эвтаназии.

«Людей принудительно отключают». Российский реаниматолог – об адских условиях работы в больницах https://t.co/r8XkXSZgs6 pic.twitter.com/0oDS2rV2el — Крым.Реалии (@krymrealii) April 11, 2020

Журналистку «Север. Реалий» Татьяну Вольтскую на днях опросили из-за анонимного интервью с врачом-реаниматологом об условиях работы во время пандемии. Вольтской может грозить уголовное дело о распространении «заведомо ложной» информации (ст. 207.1 УК). В настоящее время Следственный комитет проводит проверку.

Генпрокуратура заявляет, что, по информации Комитета по здравоохранению правительства Петербурга, утверждения, сделанные в интервью, не соответствует действительности: «Медицинская помощь оказывается в соответствии с установленным порядком в необходимом объеме».

Напомним, недавно объединение федеральных и региональных российских СМИ «Синдикат-100», куда входят, в том числе «Медуза», «Дождь», «Новая газета», «Эхо Москвы», «Такие дела» и Znak, написало открытое письмо, где журналисты раскритиковали закон о фейках о коронавирусе. Они считают его одним из способов перекладывания ответственности с некомпетентных чиновников и политиков на тех, кто сообщает об их провалах, и «цена каждому задушенному в эти дни изданию — жизни людей».

Одним из недавних примеров сомнительного применения этого закона стало требование Генпрокуратуры к профильному изданию Vademecum удалить статью, основанную на официальных данных, о компенсации за лечение коронавируса в Москве. Издание написало открытое письмо, в котором возмутилось действиями надзорного ведомства, но статью все же пришлось удалить.

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