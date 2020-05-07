Путин подписал указ о запрете военным писать о службе в соцсетях и пользоваться гаджетами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) и Устав гарнизоной и караульных служб ВС РФ. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Под запрет попадает информация, с помощью которой можно определить принадлежность к войскам, данные о других военнослужащих, включая уже уволенных, их родственниках и местонахождении в определенный период. Кроме того, военные не могут делиться информацией о деятельности органов военного управления, в том числе о дислокации или передислокации.

Запрещено военнослужащим иметь при себе электронные гаджеты, в которых могут храниться аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации в следующих случаях: участие в боевых действиях, выполнение задач в условиях ЧС или военного положения, вооруженных конфликтах, участие в деятельности по «поддержанию или восстановлению международного мира».

Кроме того, запрещается иметь при себе такие приборы при несении боевого дежурства, боевой службы, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей; нахождении на территории воинской части, оказании помощи правоохранительным органам «по защите прав и свобода человека и гражданина», участии в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Использование гаджетов также запрещено при прохождении военных сборов.

.

.

.