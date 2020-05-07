Бизнес обязывают ставить системы отслеживания соблюдения «масочного режима»

Руководство как минимум двух российских регионов обязало бизнес установить за свой счет камеры видеонаблюдения для возобновления работы после смягчения карантина. Об этом сообщает «Ъ».

В ближайшее время в регионах смогут возобновить работу предприятия по обслуживанию автомобилей, ателье, прачечные и химчистки, салоны красоты и парикмахерские, а также непродовольственные магазины. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, они должны регулярно дезинфицировать помещения, измерять температуру сотрудникам, обслуживать по одному клиенту и обеспечить соблюдение дистанции между посетителями в 1,5 м.

В связи с этим правительство Нижегородской области намерено внедрить совместное решение Ростелекома и NtechLab, а также местную систему видеоаналитики «Оптимист». Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему «Оптимист», которая сформирует отчетность о соблюдении требований. Доступ к данным получат только уполномоченные органы.

Установка камер, подключенных к единой сети видеонаблюдения, станет одним из условий возобновления работы предприятий в регионе. Часть расходов могут компенсировать за счет субсидий.

В компании утверждают, что обсуждают поставку таких систем с властями «нескольких десятков регионов».

В Татарстане парикмахерские открылись в конце апреля текущего года. В пресс-службе президента республики объявили, что также потребовали от них установить камеры видеонаблюдения. Какая система контролирует работу, не уточняется. «Представители отрасли сами предлагали установить камеры, чтобы контролировать соблюдение условий Роспотребнадзора», — заверили в пресс-службе.

Ранее системы распознавания лиц начали использовать для отслеживанием соблюдения карантина как минимум в Москве и на Сахалине.

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