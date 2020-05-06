Решать споры по модерации контента в Facebook и Instagram будет общественный надзорный совет

Сформирован надзорный совет, который будет решать споры о модерации контента в соцсетях Facebook и Instagram. Об этом сообщает пресс-служба компании:

«Социальные сети позволяют людям по всему миру общаться друг с другом. Они открывают перед нами массу новых возможностей. Вместе с тем контент, публикуемый в социальных сетях, порой могут увидеть люди, придерживающиеся иных взглядов. Совет включает независимых экспертов и лидеров мнений, задача которых — решать наиболее сложные вопросы, связанные со свободой самовыражения онлайн: какой контент удалить, а какой оставить, и почему».

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В совет вошли 20 экспертов из разных сфер: правозащитники, ученые, журналисты, юристы. В будущем туда войдут еще 20 человек. Созданный надзорный совет не зависит от корпорации: его члены не являются сотрудниками компании и не могут быть уволены ее решением. На деятельность совета корпорация выделила $140 миллионов.

Meet the Oversight Board To tackle the most challenging content issues facing the Facebook and Instagram communities, we've brought together 20 Members from around the world. They speak 29 languages and represent many different professional, cultural, political and religious backgrounds and viewpoints. All are committed to free expression within international norms of human rights. Meet the Oversight Board. Опубликовано Oversight Board Среда, 6 мая 2020 г.

Решения совета будут публиковаться на его сайте, и Facebook должен будет публично на них отвечать. Принятые решения будут обязательными, если не противоречат закону.

Когда совет начнет свою работу, его члены будут рассматривать жалобы пользователей на неправомерное, по их мнению, удаление контента из Facebook и Instagram, а также разрешать сложные ситуации по запросу модераторов компании.

Через несколько месяцев после начала работы у пользователей также появится возможность обратиться в совет с просьбой удалить контент, который они считают противозаконным.

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