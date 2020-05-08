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08.05.2020

Арестованный до 6 июля «Омбудсмен полиции» получил мощную поддержку соцсетей

Дело против администратора популярного паблика Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве 300 тысяч рублей, многие пользователи и гражданские активисты восприняли как желание властей закрыть один из источников независимой информации

arest ombudsmena policii  

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника МВД, сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева:

«В Тверской суд Москвы поступило ходатайство органов следствия об избрании Воронцову меры пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент ожидается доставка обвиняемого в суд».

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Обвинение в вымогательстве было предъявлено накануне вечером. Тогда же следствие объявило, что намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины.

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» сегодня утром пришли с обыском. Сейчас выяснилось, что его подозревают по статье…

Опубликовано ОВД-Инфо Четверг, 7 мая 2020 г.

По данным столичного главка МВД, Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского за непубликацию его фотографий интимного характера. В полиции уточнили, что инцидент имел место в октябре 2017 года, в итоге дискредитирующие снимки были опубликованы в сети — в частности, в паблике Воронцова, и за это ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Адвокат задержанного Сергей Бадамшин заявил, что его подзащитный не признает вины в инкриминируемом деянии. Кроме того, по их мнению, уголовное преследование Воронцова – «основанная на оговоре расправа за его деятельность».

Суд арестовал блогера до 6 июля текущего года. В ходе заседания Воронцов заявил о необоснованности ходатайства следствия о заключении его под стражу. Он полагает, что его уголовное дело «не что иное, как месть за его общественную деятельность в отстаивании трудовых прав сотрудников полиции».

«Омбудсмен полиции» — первоначально группа «ВКонтакте», которая затем распространилась на другие социальные сети, в ней публикуется критическая информация о работе МВД. Сам Воронцов осуществляет судебную защиту трудовых и профессиональных прав рядовых сотрудников полиции, в том числе и в ЕСПЧ.

В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу — о распространении фейка про коронавирус, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски, о которых сам Воронцов сообщил в соцсетях.

Последнее задержание создателя «Омбудсмена полиции» проходило в жанре какого-то остросюжетного фильма — ему взломали дверь, а другая часть группы захвата проникла в квартиру с помощью альпинистского снаряжения с крыши. Зачем было устраивать такое «шоу устрашения», не совсем понятно.

У многих пользователей Рунета действия правоохранителей вызвали, мягко говоря, недоумение, а в заведённом против него деле, по мнению соцсетей, прослеживается политическая предвзятость.

Оппозиционный политик Алексей Навальный обратил внимание, что возле дома Воронцова как-то подозрительно оперативно оказалась съёмочная группа одного из провластных каналов, «которым очень важно показать, как его ведут с расстёгнутым ремнём вот эти люди [из группы захвата] с GoPro-шками, и задать ему вопросы». Политик считает это заранее спланированным публичным унижением за критические публикации против полицейских начальников, после чего Воронцову в Следственном комитете было предъявлено обвинение «по делу вообще какой-то столетней давности»:

«Совершенно очевидно, Воронцов просто взбесил российскую полицию, в том числе подсвечиванием вот этих случаев, когда полиция непонятно зачем тащила граждан, непонятно зачем их арестовывала… Все идиотические приказы министерства [внутренних дел], которое оно сейчас выпускает в связи с коронавирусом, распространял в том числе и он».

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По мнению Навального, «[правоохранительная] система просто пытается расправиться» с неугодным блогером, и «очень прискорбно, что средний состав [органов внутренних дел] сейчас помогает в этом верхушке», «хотя Воронцов как раз старался сделать систему лучше и чище».

Мнение Навального разделяют экс-координатор штаба Навального в Челябинске Борис Золотаревский, создатель проекта «Сталингулаг» Александр Горбунов, правозащитник Владимир Осечкин, главред «Медиазоны» Сергей Смирнов и другие гражданские активисты, а также простые пользователи:

Фото дня из России. Символичное. Спецслужбы ранним утром выпилили болгаркой дверь у основателя Tg-канала «Омбудсмен…

Опубликовано Владимиром Осечкиным Четверг, 7 мая 2020 г.

Руководитель юротдела ФБК Вячеслав Гимади считает, что возбуждение дела против Воронцова незаконно, поскольку если «потерпевшими назначены полицейские», расследовать должны не МВД, а Следком:

«Московский комсомолец» сообщил об отказе сотрудниками конвойного полка везди администратора «Омбудсмена полиции» в суд, поскольку они поддерживают его деятельность, но позже в столичном ГУМВД эту новость опровергли, назвав её слухом:

Пользователи также подметили такую странность, что Воронцова доставили в суд с усиленной охраной, а многие призывают полицейских поддержать его:

На сайте Change.org создана петиция в защиту Владимира Воронцова. В ней содержатся требования прекратить уголовное преследование создателя паблика, вернуть изъятые у него при обыске вещи, а полиции — провести служебную проверку из-за согласования незаконных, по мнению авторов и подписавших обращение, оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Автор также обращает внимание на то, что Воронцов «находится на острие борьбы за права граждан» и ведет активную общественную деятельность.

После того, как суд отправил блогера под арест, адвокат Сергей Бадамшин заявил, что защита намерена обжаловать это решение.

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