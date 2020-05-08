Арестованный до 6 июля «Омбудсмен полиции» получил мощную поддержку соцсетей

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника МВД, сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева:

«В Тверской суд Москвы поступило ходатайство органов следствия об избрании Воронцову меры пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент ожидается доставка обвиняемого в суд».

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Обвинение в вымогательстве было предъявлено накануне вечером. Тогда же следствие объявило, что намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины.

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» сегодня утром пришли с обыском. Сейчас выяснилось, что его подозревают по статье… Опубликовано ОВД-Инфо Четверг, 7 мая 2020 г.

По данным столичного главка МВД, Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского за непубликацию его фотографий интимного характера. В полиции уточнили, что инцидент имел место в октябре 2017 года, в итоге дискредитирующие снимки были опубликованы в сети — в частности, в паблике Воронцова, и за это ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Baza: администратора паблика «Омбудсмен полиции» задержали по делу «мохнатого шмеля» https://t.co/P0yG3W495t — Polit.ru (@POLITRU_) May 7, 2020

Администратора паблика «Омбудсмен полиции» обвинили в вымогательстве 300 тысяч рублей у полицейского https://t.co/rPIDYjNMKP — Meduza (@meduzaproject) May 7, 2020

Адвокат задержанного Сергей Бадамшин заявил, что его подзащитный не признает вины в инкриминируемом деянии. Кроме того, по их мнению, уголовное преследование Воронцова – «основанная на оговоре расправа за его деятельность».

Суд арестовал блогера до 6 июля текущего года. В ходе заседания Воронцов заявил о необоснованности ходатайства следствия о заключении его под стражу. Он полагает, что его уголовное дело «не что иное, как месть за его общественную деятельность в отстаивании трудовых прав сотрудников полиции».

«Омбудсмен полиции» — первоначально группа «ВКонтакте», которая затем распространилась на другие социальные сети, в ней публикуется критическая информация о работе МВД. Сам Воронцов осуществляет судебную защиту трудовых и профессиональных прав рядовых сотрудников полиции, в том числе и в ЕСПЧ.

В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу — о распространении фейка про коронавирус, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски, о которых сам Воронцов сообщил в соцсетях.

UPD: ГУ МВД Москвы: создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов задержан по подозрению в вымогательстве — Двач (@ru2ch1) May 7, 2020

Полное видео задержания админа "Омбудсмена полиции", подозреваемого в вымогательстве pic.twitter.com/6mu9FUKFPX — lifenews_ru (@lifenews_ru) May 7, 2020

Последнее задержание создателя «Омбудсмена полиции» проходило в жанре какого-то остросюжетного фильма — ему взломали дверь, а другая часть группы захвата проникла в квартиру с помощью альпинистского снаряжения с крыши. Зачем было устраивать такое «шоу устрашения», не совсем понятно.

Вот так спускались к автору «Омбудсмена полиции» Владимиру Воронцову. Видео: телеграм-канал «112» pic.twitter.com/RTu6UBWa7h — ОВД-Инфо (@OvdInfo) May 7, 2020

У многих пользователей Рунета действия правоохранителей вызвали, мягко говоря, недоумение, а в заведённом против него деле, по мнению соцсетей, прослеживается политическая предвзятость.

Оппозиционный политик Алексей Навальный обратил внимание, что возле дома Воронцова как-то подозрительно оперативно оказалась съёмочная группа одного из провластных каналов, «которым очень важно показать, как его ведут с расстёгнутым ремнём вот эти люди [из группы захвата] с GoPro-шками, и задать ему вопросы». Политик считает это заранее спланированным публичным унижением за критические публикации против полицейских начальников, после чего Воронцову в Следственном комитете было предъявлено обвинение «по делу вообще какой-то столетней давности»:

«Совершенно очевидно, Воронцов просто взбесил российскую полицию, в том числе подсвечиванием вот этих случаев, когда полиция непонятно зачем тащила граждан, непонятно зачем их арестовывала… Все идиотические приказы министерства [внутренних дел], которое оно сейчас выпускает в связи с коронавирусом, распространял в том числе и он».

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По мнению Навального, «[правоохранительная] система просто пытается расправиться» с неугодным блогером, и «очень прискорбно, что средний состав [органов внутренних дел] сейчас помогает в этом верхушке», «хотя Воронцов как раз старался сделать систему лучше и чище».

Мнение Навального разделяют экс-координатор штаба Навального в Челябинске Борис Золотаревский, создатель проекта «Сталингулаг» Александр Горбунов, правозащитник Владимир Осечкин, главред «Медиазоны» Сергей Смирнов и другие гражданские активисты, а также простые пользователи:

Сейчас в группе «Омбудсмен полиции» очень много эмоциональных постов и комментариев, суть которых сводится к одному — сейчас тот редкий момент, когда всё зависит от простых полицейских.

Они будут и дальше молчать или вступятся за человека, который отстаивает их же интересы? pic.twitter.com/HZC9EGugEr — Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) May 8, 2020

Фото дня из России. Символичное. Спецслужбы ранним утром выпилили болгаркой дверь у основателя Tg-канала «Омбудсмен… Опубликовано Владимиром Осечкиным Четверг, 7 мая 2020 г.

Администратора паблика «Омбудсмен полиции» задержали по подозрению в вымогательстве С фейковыми новостями не прокатило, решили придумать новую статью — Сталингулаг (@StalinGulag) May 7, 2020

Какую сторону выберут полицейские? Задержан "Омбудсмен Полиции"! https://t.co/IVj9V28TjF с помощью @YouTube — Председатель колхоза (@kolhozmen) May 7, 2020

Вот как провёл эти сутки Омбудсмен полиции:

7:00 — штурм квартиры, допросы, очная ставка

0:40 — доставлен в ИВС

1:30 — помещён в камеру, «сокамерник» 2,5 часа пытался разговорить

6:00 — подъем

9:00 — доставлен в ГСУ, допрос и очная ставка

14:00 — суд по мере пресечения Спешка! — Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) May 8, 2020

Под шумок арестовали автора телеграм-канала «Омбудсмен полиции» якобы за вымогательство денег с мента, а не за его обличительную деятельность современной мусарни. Подписывайтесь на телегу, там много интересного. 👮🏻‍♂️https://t.co/K2vceDQfoA — Alexandr Soharev (@zygareg1) May 7, 2020

«По поводу Воронцова нет никаких сомнений, что завтра он будет арестован. Нет сомнений, что обвинения будут довольно жесткими» Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов считает, что задержание автора паблика «Омбудсмен полиции» — это политическое решение https://t.co/1wYymUHsJR — RTVI (@RTVi) May 7, 2020

Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей. прим. НП — это той, которая про преступления полицаев пишет? Тогда странно что потопление Титаника на него еще не повешали — Новостной Плагиат (@news_plagiat) May 7, 2020

Руководитель юротдела ФБК Вячеслав Гимади считает, что возбуждение дела против Воронцова незаконно, поскольку если «потерпевшими назначены полицейские», расследовать должны не МВД, а Следком:

Омбудсмен полиции. Согласно статье 151 УПК дела, где "потерпевшими" назначены полицейские, уполномочены расследовать исключительно следователи Следственного комитета, а не МВД. Возбуждение и расследование дела МВД незаконно даже по самым простым и легко проверяемым основаниям. pic.twitter.com/pzLle4rEXB — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) May 8, 2020

«Московский комсомолец» сообщил об отказе сотрудниками конвойного полка везди администратора «Омбудсмена полиции» в суд, поскольку они поддерживают его деятельность, но позже в столичном ГУМВД эту новость опровергли, назвав её слухом:

Сотрудники конвойного полка отказались везти администратора паблика «Омбудсмен полиции» в суд и сказали, что поддерживают его деятельность, утверждает МК https://t.co/6xus1NJtC6 — Медиазона (@mediazzzona) May 8, 2020

Пользователи также подметили такую странность, что Воронцова доставили в суд с усиленной охраной, а многие призывают полицейских поддержать его:

«Омбудсмен полиции»:

В данный момент привезли Владимира не просто в автозаке, а в колоне машин, вы только посмотрите на первую машину КамАЗ, там минимум на 18 человек мест, и только одного Владимира перевозили. Убийц перевозят без такого сопровождения, а тут #омбудсменполиции. pic.twitter.com/nndixdWw2S — Михаил ☭ (@Mishka__80) May 8, 2020

Владимира Воронцова главу профсоюза «Омбудсмен полиции» арестовали и хотят посадить в тюрьму по политическим мотивам, он боролся с беспределом в системе МВД и отстаивал права полицейских, поэтому его не переваривают высокопоставленные чины. Полицейские, ему нужна ваша поддержка. https://t.co/7UMyYMQ0Xl pic.twitter.com/UDFA5z0AFm — Зелёная Лента (@zelenayalenta) May 8, 2020

я помню, как в какой-то момент мне приходила мысль позвать Владмира Воронцова (чел который омбудсмен полиции) на один из метропикетов в зуме, которые щас идут. А теперь придется выходить в метропикет и за Воронцова. На наших глазах, похоже, родился новый политзаключенный. — Плетнев. (@mpltnv) May 8, 2020

На сайте Change.org создана петиция в защиту Владимира Воронцова. В ней содержатся требования прекратить уголовное преследование создателя паблика, вернуть изъятые у него при обыске вещи, а полиции — провести служебную проверку из-за согласования незаконных, по мнению авторов и подписавших обращение, оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Автор также обращает внимание на то, что Воронцов «находится на острие борьбы за права граждан» и ведет активную общественную деятельность.

После того, как суд отправил блогера под арест, адвокат Сергей Бадамшин заявил, что защита намерена обжаловать это решение.

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