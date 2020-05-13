Facebook выплатит заработавшим психологическую травму модераторам 52 миллиона долларов

Facebook, согласно предварительному судебному соглашению, выплатит 52 млн долл. нынешним и бывшим модераторам в качестве компенсации за проблемы с психическим здоровьем, возникшие на работе, пишет The Verge. Каждый модератор получит минимум 1000 долл. и право на дополнительную компенсацию, если у него будет диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство или связанные с ним состояния. Соглашение охватывает 11250 человек.

В 2018 году бывший модератор Facebook Селена Скола (Selena Scola) подала на компанию в суд, утверждая, что у неё развился посттравматический синдром после необходимости регулярно в течение девяти месяцев просматривать изображения изнасилований, убийств и самоубийств. К ее жалобе присоединились еще несколько модераторов из четырёх штатов, заявивших, что Facebook не смог обеспечить им безопасность на месте работы.

В рамках соглашения Facebook также изменит инструменты модерации контента, чтобы уменьшить влияние просмотра вредных изображений и видео, например, включит в них приглушение звука по умолчанию и изменение видео на черно-белое. Помимо этого модераторы, ежедневно работающие с тревожным контентом, получат доступ к еженедельным индивидуальным тренировкам с лицензированным специалистом в области психического здоровья. Работники, переживающие кризис, попадут на приём в течение 24 часов. Также Facebook организует ежемесячные сеансы групповой терапии.

В дальнейшем компания намерена ещё и оценивать кандидатов при найме на работу на эмоциональную устойчивость.

.



.

.