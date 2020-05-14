Глобальный спутниковый оператор Intelsat в шаге от банкротства



Крупный международный спутниковый оператор Intelsat подал в суд заявление о банкротстве, сообщает «Коммерсантъ». Компания делает это в соответствии с главой 11 американского Кодекса о банкротстве, предусматривающей реорганизацию проблемных компаний. Оператор и его дочерние структуры проведут финансовую реструктуризацию под наблюдением суда, в то же время продолжая работу в обычном режиме.

Компания рассчитывает, что реструктуризация улучшит ситуацию с ликвидностью и снизит ее долговую нагрузку. Она также ожидает, что эти действия позволят ей принять участие в аукционе частот 5G, для чего ей нужен 1 млрд долл.

По данным The Wall Street Journal, размер долга Intelsat составляет 14,5 млрд. долл. Финансовое положение компании еще больше ухудшилось на фоне пандемии коронавируса: значительную часть доходов Intelsat получал от обеспечения мобильной Wi-Fi связью самолетов, круизных лайнеров и нефтяных вышек. С начала пандемии акции Intelsat упали на 89%.

Аукцион частот 5G проводит Федеральная комиссия по связи США. Регулятор хочет перепрофилировать часть диапазона частот, используемых спутниковыми операторами, под 5G. По завершении аукциона, если Intelsat удастся принять в нем участие, государство компенсирует ему расходы и даст 4,5 млрд долл. за передачу своих частот под мобильную связь пятого поколения.

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