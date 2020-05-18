Минцифры предлагает ввести субсидии для образовательных онлайн-сервисов

В ходе заседания правительственной комиссии по цифровому развитию Минцифры предложило ввести субсидии для образовательных онлайн-проектов, рассказал источник «Ъ», знакомый с повесткой. По мнению министерства, в условиях пандемии такие сервисы стали очень популярны, но их инфраструктура оказалась не готова к росту спроса из-за пандемии, а у самих компаний нет денег на масштабирование.

Минцифры планирует разделить все компании из данной сферы на две категории – малые предприятия и компании-лидеры. Первые, в случае если предложение ведомства будет принято, смогут рассчитывать на финансовую поддержку в размере до 20 млн руб., тогда как субсидии для предприятий-лидеров могут достигать 300 млн руб. Минимальный размер финпомощи представители ведомства не установили.

Предлагается выделять деньги для поддержки образовательных онлайн-сервисов из бюджета федерального проекта «Цифровые технологии». Одновременно с этим вовлекается и частное софинансирование, объем которого должен составить не менее 20% от общего размера субсидий.

Задачу по отбору кандидатов на получение субсидий Минцифры предложило возложить сразу на несколько организаций. В их число вошли Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий.

Однако у проекта уже нашлись противники. Минфин подготовил отрицательное заключение (есть у “Ъ”), в котором обращает внимание, что финансирование в рамках программы смогут получить в том числе дистанционные развлекательные и игровые сервисы. В Минкомсвязи от комментариев отказались, в пресс-службе правительства на запрос не ответили.

Участники рынка в целом приветствуют появление господдержки, но ждут разъяснений о ее деталях.

Многие компании на карантине открыли бесплатный доступ и не получают прибыли, им действительно не хватает средств на масштабирование, говорит основатель «01Математика» Алексей Зайцев. «Хотелось бы, чтобы в выборе компаний для субсидирования помимо фондов также участвовали школы как эксперты и реальные потребители контента»,— отмечает он.

Субсидии могут помочь конкретным компаниям на фоне падения платежеспособности граждан, их размер выглядит логичным, вопрос в том, какие будут ограничения по использованию субсидий, будут ли они полностью завязаны на выполнение госзаказа или смогут быть потрачены на разработки и увеличение мощностей в рамках текущей работы, добавляет основатель Maximum Education Михаил Мягков.

Эффективность схемы субсидирования будет зависеть от того, какие условия возврата средств или вхождения в капитал предложат частным инвесторам, которые должны будут софинансировать не менее 20% проектов, считает гендиректор акселератора Ed2 Наталья Царевская-Дякина.

Кроме того, бюрократия нередко «сводит на нет все благие намерения», добавляет управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский: «Очень хочется, чтобы количество времени и сил на заполнение заявок и последующие отчеты по ним было меньше, чем сумма помощи».

Раньше российские компании сферы edtech работали только с дополнительным образованием, сейчас же стоит задача переноса в онлайн школьных программ, что может стоить «десятки, а то и сотни миллионов рублей», указывает основатель «Нетологии-групп» Максим Спиридонов. С субсидиями у компаний может появиться для этого экономический мотив, отмечает он, при этом частных инвестиций в цифровые образовательные продукты крайне мало, поэтому государственные деньги точно будут востребованы.

Субсидии — точечное решение, которое может дать незначительный эффект в краткосрочной перспективе, но не решит фундаментальных проблем, например отсутствия правового регулирования онлайн-образования и наличия преград для партнерства с вузами, подчеркивает основатель Skillbox Дмитрий Крутов.

По его словам, компания направила в «Сколково» письмо с собственными предложениями мер долгосрочной поддержки отрасли. Среди них — упрощение получения кредитов на образование, субсидии для людей с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных семей, помощь вузам с созданием онлайн-программ, создание edtech-кластера.

.

.

.