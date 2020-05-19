Пандемия ускоряет цифровые реформы здравоохранения

Неожиданным последствием пандемии Covid-19 стало то, что правительствам во всем мире приходится переосмысливать роль цифровых технологий в здравоохранении. Для того чтобы держать людей подальше от больниц, правительства США и Австралии утвердили возмещение расходов на телемедицинские консультации, позволяя пациентам общаться с врачами по видеосвязи.

Правительство Великобритании запустило коронавирусный чат-бот, чтобы уменьшить нагрузку на Национальную службу здравоохранения (National Health Servic, NHS) и сократить личные контакты. Эксперты говорят, что такие инновации помогут в долгосрочной перспективе сократить ненужное использование медицинских сервисов, которые уже боролись за удовлетворение потребностей стареющего населения задолго до того, как был нанесен удар Covid-19.

«Пандемия привлекла внимание к проблеме оказания медицинской помощи на массово децентрализованном рынке, — говорит ведущий специалист по глобальному здравоохранению и наукам о жизни в компании IPsoft Винсент Грассо (IPsoft занимается искусственным интеллектом). — Часть [нашей] дилеммы заключается в неспособности быстро увеличивать человеческий труд для удовлетворения новых потребностей в ресурсах. Приложения искусственного интеллекта, включая разговорные вычисления, могут быть очень полезны для удовлетворения таких потребностей».

Помимо этого медицинские учреждения устанавливают партнерские отношения с технологическими компаниями со скоростью и масштабом, которые трудно вообразить в обычных обстоятельствах. NHS работает с такими компаниями, как Amazon, Microsoft и Palantir, чтобы создать модели данных для оптимизации распределения вентиляторов, больничных коек и персонала.

Ограничения конфиденциальности данных ослабевают. Управление Комиссара информации Великобритании недавно заявило, что будет «прагматичным» в усилении обычных правил, принимая во внимание убедительные аргументы в пользу общественных интересов. Оно признало, что организациям может не хватать обычной практики защиты данных из-за необходимости оттягивания ресурсов от соблюдения требований и управления информацией. Также им может потребоваться больше времени для ответа на запросы о защите прав на информацию. «Управление не действует в отрыве от дел, представляющих серьезное беспокойство для общества», — заявили в ведомстве.

Кризис послужил хорошим импульсом для развития цифрового здравоохранения, говорит Клаус Бенке, партнер LEK Consulting, глобальной управленческой группы. Правительства уже работают над новыми правилами, содействующими появлению цифрового здравоохранения, начиная от приложений и носимых устройств и заканчивая «цифровыми» методами лечения, которые полагаются на программное обеспечение в качестве ключевого компонента в борьбе с болезнью.

В ноябре Германия приняла закон, разрешающий врачам выписывать медицинские приложения, расходы по которым возмещаются страховщиками. Такие шаги — «драйвер инноваций в немецком здравоохранении», говорит Рамрай Пувинатан, научный сотрудник Public, акселератора для стартапов, ориентированных на общественный сектор. «Это первая модель такого рода в Европе по возмещению расходов поставщикам медицинских услуг через обязательное медстрахование».

Регуляторы разрушают хранилища данных для лучшего развития инноваций в цифровой медицине и ИИ. ЕС интегрирует данные между государствами-членами, чтобы обеспечить трансграничный цифровой обмен рецептами и данными пациентов, а США недавно приняли правила, позволяющие «более плавно» передавать данные по программам Medicare и Medicaid.

Регуляторы одобряют растущее число цифровых методов лечения здоровья. В 2017 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США утвердило первую «цифровую таблетку» — сенсорный химиотерапевтический препарат, который позволяет лечащим врачам контролировать, соблюдают ли пациенты предписанный ими режим приема лекарств. Ведомство также разрешило приложение для психического здоровья Pear, технологической группы из Сан-Франциско, которое поддерживает людей с зависимостью и хронической бессонницей.

Ожидается еще больше продуктов. Apple и Johnson & Johnson проводят пробное клиническое исследование, можно ли использовать Apple Watch для обнаружения предсердных фибрилляций.

В Европе первая волна стартапов в области цифрового здравоохранения сосредоточилась в основном на задачах офисов, таких как коммуникации, кадровая логистика и информационные потоки. «Большинство успешных европейских стартапов [в этой области] работают и не классифицируются по категориям медицинского регулирования, — говорит Пувинатан. — Что интересно сейчас, так это вторая волна стартапов, которые, как мы думаем, войдут в экосистему, требуя клинических доказательств, выполняя требования регуляторов и европейские правила».

Сами клинические испытания могут значительно измениться благодаря достижениям ИИ. Технология имеет потенциал для улучшения логистики, такой как прием пациентов путем быстрого сканирования электронных медицинских карт. Например, 86% исследований не соответствуют срокам приема, и почти треть клинических исследований третьей фазы терпят неудачу из-за невозможности набрать пациентов. ИИ мог бы улучшить отбор участников, обрабатывая электронные медицинские записи, генетическую информацию и неструктурированные данные, включая записи врачей, чтобы найти наилучшее соответствие между предлагаемыми методами лечения и болезнями.

ИИ мог бы поддержать адаптивные клинические испытания — новый подход, в котором исследования меняют тактику на основе возникающих инсайтов. «ИИ может помочь в стратификации пациентов и выявлении новых биомаркеров, которые могут быть важны и привести к изменению результатов исследования, — говорит Клэй Хескетт, партнер LEK Consulting. — Это должно быть сделано с благословения [регулирующих] органов, но эти инструменты обеспечивают большую гибкость, чем когда-либо прежде».

Не все чувствуют себя комфортно в связи с ростом ИИ, цифровых технологий и связанными с ними коммерческими интересами в области здравоохранения. Технологические компании столкнулись с публичной критикой, упреками со стороны регулирующих органов и даже юридическими проблемами в связи с нарушениями конфиденциальности данных.

Даже сегодня, несмотря на серьезность угрозы коронавируса, сторонники британской кампании по защите приватности выражают озабоченность по поводу участия технологических компаний в ответных мерах NHS Covid-19. Palantir, например, имеет портфолио, которое включает в себя отслеживание нелегальных мигрантов для иммиграционного и таможенного ведомств США. Партнерство NHS с Big Tech вызвало открытое письмо группы участников кампании, врачей и ученых, умоляющих американское агентство сглаживать резкие этические проблемы и поддерживать прозрачность в таких областях, как отслеживание контактов.

Другие отмечали рост состояния «государственного бионадзора». В Китае и Южной Корее технологические компании играют решающую роль в облегчении карантина и ограничений мобильности. Это включает в себя распространение QR-кодов через приложения, которые присваивают цветовые коды, определяющие вид карантина по таким критериям, как история путешествий, время, проведенное в инфекционных зонах, и отношения с носителями вируса. Это привело к появлению обвинений в неточных оценках и стигматизации больных.

Скорость китайской блокировки Covid-19 не может быть легко отделена от инфраструктуры технического наблюдения, которая также позволяет отслеживать политических диссидентов и представителей меньшинств.

На Западе опасения увеличиваются вместе с ростом участия технологических компаний в управлении больничными данными. Недавний отчет показал, что 33 из 50 обследованных американских больниц работали с Amazon, Google или Microsoft, но без стандартизированных и открытых правил управления защитой данных.

Больницы ссылались на проблемы кибербезопасности в качестве причины, по которой они не делились такими подробностями в ходе расследования STAT, «дочки» газеты Boston Globe.

В сфере потребительского здравоохранения широко распространен тайный обмен данными. Один обзор медицинских приложений на мобильной платформе Android показал, что 79% исследуемых сервисов делились пользовательскими данными с третьими сторонами, включая рекламные компании, частные инвестиционные компании и кредитные агентства.

Covid-19 вызвал расширение государственной власти в области здравоохранения, которое далеко от завершения. Эти изменения помогают технологическим компаниям и инноваторам играть большую роль в предоставлении услуг. Многое будет зависеть от того, свернут ли регулирующие органы реформы, как только пандемия закончится.

Оригинал статьи

.

.

.