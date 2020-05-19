Пандемия и системы распознавания лиц: пора сворачивать?

Европа уже активно поучаствовала в горячих спорах по поводу этики и законности технологий распознавания лиц и массового слежения, которые пандемия коронавируса выдвинула на первый план. «ЕС был убежищем для незаконных биометрических экспериментов и слежки», — заявили в брюссельской неправительственной организации European Digital Rights (EDRi). И Бельгия до сих пор является единственным государством-членом, которое заявило, что распознавание лиц нарушает национальное законодательство, хотя правительство Люксембурга тоже подчеркнуло, что выступает против распознавания лиц.

Но недавно опубликованное для широкой публики исследование показало, что 80% европейцев против того, чтобы делиться своими данными с властями. Технологии распознавания лиц могут быть использованы не только для наблюдения, отслеживания или анализа граждан (и даже оценки их «социального кредита» в китайском стиле), но также и для разблокировки мобильного телефона или банковского перевода. С начала пандемии в качестве чудодейственного средства для остановки коронавируса были предложены различные технологии, такие как отслеживающие приложения на смартфонах или тепловые камеры, проверяющие температуру в офисах. Москва, например, использовала технологию распознавания лиц для контроля за тем, соблюдают ли граждане карантин.

Именно поэтому на прошлой неделе (13 мая) EDRi призвала государства-члены и Европейскую комиссию запретить использование технологий распознавания лиц и биометрической обработки в общественных местах — как законодательно, так и на практике. «Введение распознавания лиц в городах — это радикальная и антиутопическая идея, которая значительно угрожает нашим свободам и ставит основополагающие вопросы о том, в каком обществе мы хотим жить», — предупредил Иоаннис Коувакас из Privacy International. «Мы должны навсегда запретить его сейчас, пока не стало слишком поздно», — добавил он.

В докладе European Agency for Fundamental Rights отмечается, что «внятная правовая база должна регулировать внедрение и использование технологий распознавания лиц».

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Статус распознавания лиц в Европе.

Как европейские страны внедряют использование технологии распознавания лиц

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Оруэлловский контроль?

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«Приложения не могут быть использованы для массового наблюдения. Частные лица будут держать под контролем свои данные», — заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс депутатам Европарламента на последнем пленарном заседании (14 мая) в ответ на опасения по поводу угроз для конфиденциальности. «Приложения должны использоваться только во время кризиса и быть деактивированы не позднее, чем по окончании пандемии», — добавил он.

Однако защитники конфиденциальности заявили, что реальный риск, вызванный расширением технических решений для наблюдения, заключается в том, что слежка может продолжаться еще долго после того, как пандемия закончится. По словам Фанни Хидвеги из Access Now, «защита цифровых прав также способствует общественному здоровью», но приостановление прав на защиту данных в Венгрии показывает, почему ЕС должен действовать активнее в этом вопросе.

«Некоторые [технологические компании и промышленность] видят возможности, когда другие страдают, а власти борются за воздух», — сказал биофизик и эксперт по физиологическим биометрическим технологиям Мартин Зизи. «Мы обманываем себя, если думаем, что наша конституция защищает нас от тоталитарных позывов. Мы можем присоединиться к Китаю как антиутопическое тоталитарное государство не потому, что хотим этого, а из-за жадности некоторых и страха всех», — предупредил он, приведя в пример систему «национальной репутации», разработанную Китаем. Китайская система «социального кредита», основанная на использовании распознавания лиц и других технологий, подверглась суровой критике за определение круга возможностей, привилегий и свобод, которыми могут пользоваться граждане.

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Утёкший «запрет»

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Ранее в этом году утечка части белой книги ЕС по искусственному интеллекту показала, что Европейская комиссия рассматривает возможность введения временного запрета на использование технологии распознавания лиц. Комиссия, наконец, вернулась к своим планам запретить распознавание лиц, хотя эта технология, как ожидается, будет подчинена обязательным требованиям при рассмотрении «высокорисковых» приложений, согласно дорожной карте ЕС по ИИ.

«ЕС должен быть и оставаться впредь маяком для верховенства закона и индивидуальных прав: конфиденциальность — это демократия», — сказал Зизи. «Начав бояться неспособности говорить [или действовать] свободно, без страха, мы теряем нашу свободу мышления. Это тот мир, в котором ты хочешь жить?» — добавил он.

По словам Лотты Хоувинг, политического советника Bits of Freedom, «мы формируем мир завтрашнего дня с помощью мер, которые мы принимаем сегодня».

«Слежка — это не лекарство», — сказала она.

Сколько людей готовы поделиться своим изображением с властями (%)?

Опрос Агентства ЕС по основным правам о готовности граждан ЕС делиться своими биометрическими данными — 35 000 респондентов.

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