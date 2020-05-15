ЕС: отслеживающие приложения после пандемии нужно деактивировать

Приложения для отслеживания людей с COVID-19 должны использоваться только во время пандемии и должны быть автоматически деактивированы по ее окончании, передает Reuters слова комиссара по вопросам юстиции ЕС Дидье Рейндерса (Didier Reynders). Также эти сервисы не могут быть использованы для массового наблюдения. «Частные лица будут контролировать свои данные», — сказал Рейндерс законодателям ЕС на пленарном заседании.

В середине апреля Еврокомиссия заявила, что страны Европейского союза, использующие мобильные приложения для сдерживания распространения коронавируса, должны обеспечить соответствие этих приложений правилам конфиденциальности. В частности, им следует избегать использования персонализированных данных о местоположении людей. Подобные рекомендации – часть единого европейского подхода к использованию технологий для борьбы с COVID-19. Они появились после того, как несколько стран ЕС выпустили различные приложения, вызвав критику со стороны активистов защиты конфиденциальности данных.

Ранее «Роскомсвобода» запустила карту нарушений гражданских прав в цифровой среде Pandemic Big Brother. Проект ставит целью не только зафиксировать все факты усиления государственного вмешательства в права граждан во время режимов чрезвычайных ситуаций и карантина по всему миру, но и выявить случаи злоупотреблений после окончания эпидемии.

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