ЕС: программы для отслеживания вируса должны соблюдать приватность

Страны Европейского союза, использующие мобильные приложения для сдерживания распространения коронавируса, должны обеспечить соответствие этих приложений правилам конфиденциальности, сообщает Reuters. В частности, им следует избегать использования персонализированных данных о местоположении людей, заявила Еврокомиссия.

Упомянутые рекомендации – часть единого европейского подхода к использованию технологий для борьбы с COVID-19. Они появились после того, как несколько стран ЕС выпустили различные приложения, вызвав критику со стороны активистов защиты конфиденциальности данных.

Ранее другая организация – Совет Европы – выразила беспокойство по поводу того, что пандемия коронавируса становится предлогом для перегибов в борьбе с фейковой информацией. Отдельно комиссар Совета Европы в этом контексте упомянула Россию и Венгрию.

В начале апреля «Роскомсвобода» совместно с белорусской правозащитной организацией Human Constanta запустила интерактивную карту нарушений цифровых прав. На ней будут отображаться страны и такие виды нарушений, как слежка, цензура, контроль за коммуникациями и т.д. Факты ограничения прав и свобод граждан зафиксированы в России, Китае, Израиле, Австрии, Германии, Великобритании, Италии, Иране, Сингапуре, Великобритании, Южной Корее и в других странах.

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