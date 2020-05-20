Операторов на год избавят от внедрения «пакета Яровой», но оставят налоги и сборы

Первый зампред Правительства России Андрей Белоусов отклонил предложения о поддержке телекоммуникационной отрасли: перенос срока уплаты налогов на доходы сотрудников, арендные каникулы и снижением платы за радиочастотный спектр в три раза до конца 2020 г. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей двух компаний на телекоммуникационном рынке. Эту информацию им также подтвердил один федеральный чиновник.

Но при этом кабмин одобрил регуляторные меры, предложенные Минцифры. Речь идет об удаленной, то есть без явки абонентов в салоны связи, идентификации абонентов посредством Единой биометрической системы (ЕБС) для оформления контрактов с сотовыми операторами. Одобрено и временное снижение требований о хранении трафика по «пакету Яровой», и упрощение процедуры ввоза радиоэлектронного оборудования.

Ранее сообщалось, что операторы могут получить годовую отсрочку на исполнение требований по ежегодному увеличению емкости для хранения данных на 15%, необходимому для исполнения требований «пакета Яровой». Однако средства, которые могли бы быть направлены на закупку оборудования для увеличения мощностей, необходимо будет перераспределить на модернизацию и расширение емкостей сетей связи.

Минцифры считает, что нужно отложить ежегодное увеличение размеров хранилищ на год, сами операторы просили отсрочку на два года. По данным «Ведомостей», господин Белоусов одобрил эту меру, а также идею об удаленной идентификации абонентов с помощью Единой биометрической системы. Она нужна для оформления контрактов с операторами.

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