Слежка пришла к «Профессионалам»

Реестр по слежке продолжает заполняться интернет-ресурсами самой разной направленности. На этот раз спектр согласившихся рассказывать силовикам о своих пользователях сервисов также достаточно широк, поскольку туда вошли как региональные, так и общероссийские сервисы. Заметнее всех там выделяется один их российских аналогов LinkedIn — деловая социальная сеть Профессионалы.ru:

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reestr.rublacklist.net/distributor/109647

Данная соцсеть была создана в 2008 году и на сегодня насчитывает более 7,3 миллионов зарегистрированных пользователей. Она объединяет специалистов и предпринимателей по отраслевым, профессиональным и географическим признакам. Сообщества сети используются для обсуждения профессиональных вопросов, поиска бизнес-партнеров, инвесторов, новых идей, самообразования. Крупнейшие группы (сообщества) насчитывают более 2 млн участников.

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Следующим заметным участником реестра ОРИ стал волгоградский портал общественно-информационной, общественно-политической и социальной рекламы «Блокнот Волгоград»:

reestr.rublacklist.net/distributor/109644

Это достаточно популярный региональный портал, имеющий более сотни тысяч просмотров и пятидесяти тысяч посетителей в сутки, согласно данным LiveInternet. На сайте есть возможность регистрации, а также размещения объявлений.

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В реестр ОРИ были внесены ещё два волгоградских сайта — «Город героев» и «Волгоградский информационный портал», у обоих один владелец — Каменская Елена:

reestr.rublacklist.net/distributor/109646

Ещё одним организатором распространения информации стала Система коммуникаций «Экспресс», разработанная для внутрикорпоративного обмена информации:

reestr.rublacklist.net/distributor/109645

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Напомним, согласно федеральному закону 97-ФЗ «Организатор распространения информации обязан собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам»; все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные организатор распространения информации также обязан предоставлять компетентным органам; с вступлением в силу «пакета Яровой» (374-ФЗ) в июле 2018 года участник реестра ОРИ обязан передавать ФСБ всё содержимое переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий пользователей.

Поэтому всем, кто решит ими воспользоваться, стоит знать — ваша конфиденциальность под большим вопросом.

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