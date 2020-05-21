Принят закон о создании единой базы со сведениями о россиянах

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о создании единого информационного ресурса со сведениями о россиянах.

По мнению авторов, создание федерального ресурса о населении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления; обеспечить достоверность и актуальность информации о населении; сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций.

Отмечается, что оператором федеральной информационной системы выступит ФНС. В ресурс будут вводиться базовые данные россиян (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

Законопроект №759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента Правительством РФ в июле прошлого года.

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