Роснефть оценила «санкционные риски» от заголовка на РБК в 43 млрд рублей

На РБК подаёт в суд «Роснефть», выставив беспрецедентную для медиарынка сумму иска — 43 миллиарда рублей. Об этом сообщил сам ресурс, приложив текст искового заявления.

Поводом для иска стала статья РБК «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“». В ней описано, как актив компании в Венесуэле перешёл государственной Росзарубежнефти через рязанский ЧОП.

В «Роснефти» посчитали, что заголовок материала «исказил суть сделки» и «ввёл в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов». Компания убеждена, что такая формулировка создала санкционные риски, поставив под сомнение отчуждение активов.

Позже заголовок изменили — «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив „Роснефти“ через ЧОП».

Особого внимания заслуживает обоснование суммы иска — она исчислена из разницы динамики акций «Роснефти» на ММВБ в день публикации в сравнении с отраслевым индексом (+0,4% и +1,5% соответственно). «Фактическая капитализация ПАО НК „Роснефть“, которая на конец торговой сессии составила 3 679 млрд рублей, оказалась на 43 млрд рублей ниже, чем если бы котировки соответствовали динамике приведенного индекса», — говорится в иске.

Руководитель Объединенной редакции РБК Пётр Канаев считает, что заголовок был корректным, а его изменение он объяснил желанием «отразить дополнительную информацию» о роли ЧОП в сделке:

В одном из прошлых исков к СМИ — а именно к журналу Forbes из-за статьи о том, как Игорь Сечин управляет «Роснефтью» и сколько может на этом зарабатывать — юристы госкомпании в ходе разбирательств напротив утверждали, что на котировки компаний влияет единовременно множество факторов. Тем самым они доказывали, что заявления главы «Роснефти» Игоря Сечина никак не могли повлиять на капитализацию одной из структур ТНК-BP, которая была куплена «Роснефтью» компании ТНК-BP.

«Мы восхищены оценкой влияния РБК на происходящее на российском и мировом рынках и намерены и дальше предоставлять нашей аудитории взвешенную информацию, помогающую принимать решения в бизнесе», — заявил по этому поводу гендиректор РБК Николай Молибог.

Сумма, заявленная «Роснефтью», для многих показалась просто шокирующей. Высказываются предположения, что тема статьи для компании слишком чувствительна, и шутят, что её руководство просто нашло новый способ заработка:

Rosneft sues a Russian newspaper for $600 million for a headline about how it sold its Venezuelan assets. Someone is a bit sensitive about the topic. https://t.co/irL5XxGZQP via @ru_rbc

— Anatoly Kurmanaev (@AKurmanaev) May 21, 2020