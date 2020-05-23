Вместо 5G, Wi-Fi и сотовой связи вдоль автодорог сделают общедоступное ТВ

В этом году ряд заложенных в программу «Цифровая экономика» проектов могут остаться без госфинансирования. Как сообщает TJ, Минцифры выступило с предложением перераспределить заложенные средства, сэкономив в текущем году 8,8 миллиардов рублей. Отказаться планируется от следующих программ:

• работы по расчистке радиочастотного спектра для строительства инфраструктуры нового поколения 5G — 1,5 млрд рублей;

• создание сети беспроводной связи для социально значимых объектов — более 2 млрд рублей;

• покрытие сотовой связью автодорог федерального значения — 3,3 млрд рублей.

Кажется, любителям теорий заговора рано надевать шапочки из фольги. Минкомсвязь предлагает отложить коммерческий запуск 5G, направив запланированные на него 1,5 млрд рублей на более актуальные проектыhttps://t.co/sRx1J0diQW — Секрет Фирмы (@scrtmag) May 22, 2020

«Поджаться» пришлось в связи с экономическим кризисом, но предложенный Минцифры вариант экономии тоже вызывает вопросы — министерство предлагает обеспечить бесплатным общедоступным ТВ жителей российских городов с населением менее 100 тыс. человек (доступ малых городов ко второму мультиплексу цифрового ТВ). На это хотят выделить 2,5 млрд руб. Остальное отдадут в резервный фонд правительства.

В связи с карантинными мерами, гражданам и правда приходится чаще находиться дома, однако режим самоизоляции временный, а планировавшиеся проекты — это это долговременные инвестиции в инфраструктуру, которая закладывается на годы вперёд. Режим самизоляции рано или поздно закончится (тем более, что ряд регионов уже готов идти на послабление карантинных мер), а телевидение, которым озаботилось Минцифры, в долговременной перспективе телевидение стабильно теряет аудиторию и доверие россиян.

Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Роман Яковлев пояснил, что сокращение бюджета фактически означает полную остановку развёртывания сетей связи 5G в России в этом году. Дело в том, что конверсия радиочастотного спектра для 5G может начаться только после определения диапазона, в котором она будет проходить.

С ним согласен генеральный директор «Спектрум Менеджмент» Игорь Гурьянов: «В сложившейся экономической ситуации именно сети 5G смогут стать драйвером роста и повышения конкурентоспособности национальной экономики, при этом аспект их радиочастотного обеспечения — один из основополагающих.

С учётом использования наиболее востребованных для 5G полос радиочастот и, прежде всего, полосы 3,4–3,8 ГГц средствами различного назначения, сокращение финансирования конверсионных мероприятий значительно отодвигает срок внедрения сетей пятого поколения в этой полосе», — говорит он.

Игорь Гурьянов допускает, что при отсутствии опорного диапазона операторы развернут сети 5G в миллиметровом или используют уже существующий у них частотный ресурс. Однако эти запуски будут носить только косметический эффект.

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