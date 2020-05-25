Социально значимый интернет обанкротит региональных операторов связи

Главы четырех региональных ассоциаций операторов связи сообщили о значительных рисках снижения качества услуг и банкротства для небольших провайдеров в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам, пишет РБК.

Об этом говорится в письмах представителей ассоциации «Ростелесеть» (объединяет 200 операторов связи по всей стране), «Областные телевизионные сети» (Ленинградская область), Ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО, Санкт-Петербург) и Ассоциации операторов связи Владимирской области к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Глава АСТО Алексей Леонтьев пишет, что всегда есть абоненты, чьи потребности в использовании Интернета на 90% покрываются 10—20 ресурсами. Доля подобных абонентов, по его оценке, достигает 50% от общего количества. Если эти ресурсы попадут в перечень социально значимых, такие клиенты могут полностью отказаться от платных услуг операторов.

Переход даже 20% абонентов на бесплатную услугу — это большая вероятность банкротства оператора связи, если только оператор не реализует существенное повышение стоимости услуг, предупредил Леонтьев.

По оценке Минцифры, затраты операторов при обеспечении бесплатного доступа составят 5,7 млрд рублей, компенсировать их не предполагается. По оценке руководителя рабочей группы «Доступный Интернет» при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IТ Ирины Левовой, потери операторов связи из-за проекта предоставления бесплатного доступа к социально значимым сайтам могут достичь 200 млрд рублей, если Минцифры не сократит список подобных ресурсов.

По словам Леонтьева, если абонент не платит за услуги, то оператор вправе отказаться от исполнения обязательств (при этом не обязательно ждать полгода), и в таком случае договор становится недействующим. Но тогда пропадает смысл предоставлять населению бесплатный доступ, если их можно получить, только заплатив за аналогичные услуги.

Также он опасается, что люди неправильно поймут суть инициативы. Если им скажут, что они могут не платить за 10—20 ресурсов, то они будут писать письма президенту и в Роскомнадзор с жалобой на операторов: почему они не предоставляют им услуги бесплатно, хотя везде говорят о бесплатном доступе к Интернету, пояснил Леонтьев.

Как сообщил представитель Минцифры, важно предоставить гражданам доступ к социально значимым сайтам даже при нулевом балансе и при этом соблюсти интересы бизнеса. В пресс-службе кабинета министров заявили, что «по результатам эксперимента будут сделаны выводы о том, какие расходы понесут операторы в связи с предоставлением нетарифицируемого доступа к сайтам из реестра».

.

UPD. Отзыв компании АСТО опубликовал портал «Кабельщик», где также разместили доводы авторов и других обращений.

.

Многие компании, в частности — АСТО и «Облтелесеть» — заметили в законопроекте ряд юридических парадоксов, которые не позволят ему реализовать свою задачу.

Если эти парадоксы будут законодательно закреплены, то они создадут много проблем для операторов связи, но при этом не позволят решить поставленную задачу, считает АСТО.

Ассоциация «Ростелесеть» обращает внимание на то, что само по себе установление безвозмездности тех или иных услуг связи является нарушением свободы предпринимательства, предусмотренной частью Гражданским кодексом. В законе есть оговорки о возможности ограничения прав и свобод граждан в той мере, в которой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, однако весьма сомнительны требования введения безвозмездности услуг связи на этом основании. Таким образом, Ассоциация «Ростелесеть считает предлагаемое проектом регулирование чрезмерным в своей основе.

Кроме того, у Ассоциации есть большие вопросы к принципам формирования списка «общественных сайтов и информационных систем». Реестр не имеет собственного наименования и регламента, ничего не говорится в законе и об экспертном совете, формирующем такой реестр.

Как и «Ростелесеть», питерская ассоциация «Облтелесеть» говорит о противоречиях требования признавать договор оказания услуг связи действующим вне зависимости от оплаты с положениями отраслевого законодательства и Гражданским кодексом РФ.

Авторы письма указывают и на другие непродуманные или избыточные части документа: отсутствие однозначно толкуемых понятий, смысловое дублирование статей, ошибочные формулировки (особенно в оценке степени регулирующего воздействия данного законопроекта) и т.п.

Ассоциация «Макател» в своем письме-отзыве на законопроект апеллирует к здравомыслию законотворцев.

«Достаточно легко просматривается вариант, что операторы связи начнут терпеть убытки в связи с тем, что часть абонентов будет получать услуги, не оплачивая их. Всё это однозначно приведёт к тому, что операторы будут поднимать цены на услуги связи, и таким образом получится, что честные платящие абоненты будут, по сути, оплачивать услуги связи для лиц, которые будут пользоваться только «бесплатной общеобязательной» частью интернета».

Как уже показало создание тестового списка общедоступных сайтов, в «бесплатную» часть вошли социальные сети, при этом, по статистике операторов значительная часть абонентов пользуется доступом в интернет (и оплачивает его!) почти исключительно ради них. В случае принятия законопроекта и реестров в существующем виде, это повлечет катастрофическое сокращение доходов операторов, а следом за ним следует ожидать и сокращения инвестиций операторов связи в инфраструктуру сетей связи и их развитие.

В ассоциации «Макател» считают, что решение проблемы доступа к значимым ресурсам для малообеспеченного населения может быть произведено путем адресной финансовой помощи таким гражданам, увеличением пособия по безработице и т.д. Решение экономических проблем одних граждан за счёт других путем обязания операторов связи предоставлять свои услуги бесплатно без предоставления компенсации со стороны государства недопустимо.

Ассоциация операторов связи Владимирской области (ВладАОС) принятие закона создаст для операторов связи риски по уменьшению платящей части абонентов без каких-либо компенсаций со стороны государства.

Так же, как и коллеги из АСТО, в Ассоциации заверяют, что путь авторов закона создает ряд юридических парадоксов. И во ВладАОС тоже указывают на отсутствие критериев бесплатного доступа к сайтам, что позволяет добавлять в перечень абсолютно любой ресурс.

«В законопроекте отсутствует даже такой определенный президентом критерий, как «отечественные интернет-ресурсы», — подчеркивает Ассоциация в отзыве, — «»Размытость» понятий и критериев в нормативном правовом акте недопустимо».

.

.

.