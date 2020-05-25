Определены финалисты конкурса Pandemic Hackathon

РосКомСвобода проводит онлайн-хакатон, чтобы поддержать проекты и решения по направлениям: здравоохранение и гражданская взаимопомощь, для преодоления кризиса, связанного с COVID-19, а также отвечающие на вызовы, которые возникнут после того, как пандемия закончится и ограничения будут сняты.

Конкурс проходит в рамках концепции «Цифровое гражданство». Большая часть проектов, попавших в финал следуют его основным принципам: обеспечение доступа к информации, защита персональных данных, кибербезопасность. В ситуации беспрецедентного кризиса, когда основное взаимодействие перешло в онлайн, проекты, разделяющие эти принципы, становятся особенно актуальными.

Всего мы получили 135 заявок из более чем тридцати регионов России, а также из Беларуси, Украины и Израиля. Подавляющее большинство проектов, приславших заявки, — это технические или программные решения. Но мы получили также анкеты медиа- и образовательных кампаний, бизнес-идей.

Оргкомитету было не так просто отобрать в финал только десять проектов, которые будут работать на хакатоне, а потом предстанут перед жюри для определения победителей. Для финалистов организованы тематические вебинары и менторские сессии, которые начинаются уже сегодня!

Многие пришедшие на конкурс идеи были хороши, но им не хватило проработанности, чтобы попасть на следующий этап или они не совсем соответствовали направлениям конкурса. Мы обязательно еще отметим самые интересные из тех, которые не попали в финал, но заслуживают отдельного упоминания!

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А пока встречайте финалистов конкурса Pandemic Hackathon!

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По направлению «медицина»:

«Pandemia Dashboard» — ресурс тематических виджетов, раскрывающих в доступной и понятной форме информацию об эпидемии коронавируса. Авторы стремятся создать лучший инструмент комплексного прогнозирования эпидемий с интерактивной панелью и функционалом валидации официальных данных.

— ресурс тематических виджетов, раскрывающих в доступной и понятной форме информацию об эпидемии коронавируса. Авторы стремятся создать лучший инструмент комплексного прогнозирования эпидемий с интерактивной панелью и функционалом валидации официальных данных. «Openmedev» — open source-система проектирования аппаратного и программного обеспечения для медицинских применений. Предполагается создание дешевых и удобных приборов, для снятия показаний (давление, ЭКГ, прослушивание легких и сердца) и обработка полученных результатов искусственным интеллектом. Цель — ранняя диагностика заболеваний, индивидуальный медицинский мониторинг, как в условиях пандемии COVID-19, так и после ее окончания.

— open source-система проектирования аппаратного и программного обеспечения для медицинских применений. Предполагается создание дешевых и удобных приборов, для снятия показаний (давление, ЭКГ, прослушивание легких и сердца) и обработка полученных результатов искусственным интеллектом. Цель — ранняя диагностика заболеваний, индивидуальный медицинский мониторинг, как в условиях пандемии COVID-19, так и после ее окончания. «Мой район» — сервис мониторинга возникновения локальных очагов вирусных или инфекционных заболеваний, показывающий пользователям на карте места с повышенной вероятностью заражения и информирующий о лучших мерах по профилактике заболеваний на этой территории.

— сервис мониторинга возникновения локальных очагов вирусных или инфекционных заболеваний, показывающий пользователям на карте места с повышенной вероятностью заражения и информирующий о лучших мерах по профилактике заболеваний на этой территории. «Covid-Ray» — проект предполагающий сбор массива КТ-снимков, диагностирующих COVID-19 и обучение искусственного интеллекта качественной классифицикации CXR/CT-scan для помощи врачам-рентгенологам в условиях резко возросшей нагрузки.

— проект предполагающий сбор массива КТ-снимков, диагностирующих COVID-19 и обучение искусственного интеллекта качественной классифицикации CXR/CT-scan для помощи врачам-рентгенологам в условиях резко возросшей нагрузки. «Фальсификации в медицинской науке» — медиа-кампания, направленная на расследование значимых случаев коррупции в медицинской науке и разоблачение тех, кто способствовал фальсификациям. Проект направлен на привлечение внимания общества к мошенничеству и злоупотреблениям в медицинской сфере, а также к тому, какой урон они несут отрасли и простым людям, как в обычной жизни, так и в экстремальных условиях пандемии коронавируса.

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По направлению «гражданская взаимопомощь»:

«Messender» — социальная сеть для людей, которые находятся в конце своего жизненного пути, предусматривающая общение и отправку посмертных записок. Проект актуален в условиях пандемии смертельного вируса и в обычной жизни, когда печальные события тоже случаются.

— социальная сеть для людей, которые находятся в конце своего жизненного пути, предусматривающая общение и отправку посмертных записок. Проект актуален в условиях пандемии смертельного вируса и в обычной жизни, когда печальные события тоже случаются. «Мелким шрифтом» — ресурс для повышения осознанности людей при подписании различных документов, имеющих юридическую значимость и влияющих на приватность. Это инструмент, который позволит выделять важное в договоре, то, что обычно прописано мелким шрифтом и потеряно в огромном объеме официального текста.

— ресурс для повышения осознанности людей при подписании различных документов, имеющих юридическую значимость и влияющих на приватность. Это инструмент, который позволит выделять важное в договоре, то, что обычно прописано мелким шрифтом и потеряно в огромном объеме официального текста. «Защита врачей» — проект, объединяющий юристов, журналистов и общественных деятелей, главная цель которых — защита законных прав и интересов медицинских работников и медицинских организаций в условиях борьбы с распространением COVID-19, путем сбора обращений и обнародования информации о неправомерных действиях в отношении медицинского персонала, а также юридической помощи.

— проект, объединяющий юристов, журналистов и общественных деятелей, главная цель которых — защита законных прав и интересов медицинских работников и медицинских организаций в условиях борьбы с распространением COVID-19, путем сбора обращений и обнародования информации о неправомерных действиях в отношении медицинского персонала, а также юридической помощи. «Karma» — платформа для оказания адресной помощи и воплощения мечты (желания, идеи, потребности, нужды) человека. В ситуации кризиса это важный инструмент социального взаимодействия на локальном уровне, способствующий удовлетворению острых нужд и срочных потребностей граждан, развитию местных социальных инициатив, повышению гражданской активности, привлечению людей к добровольческой деятельности.

— платформа для оказания адресной помощи и воплощения мечты (желания, идеи, потребности, нужды) человека. В ситуации кризиса это важный инструмент социального взаимодействия на локальном уровне, способствующий удовлетворению острых нужд и срочных потребностей граждан, развитию местных социальных инициатив, повышению гражданской активности, привлечению людей к добровольческой деятельности. «Открытые тарифы» — проект, раскрывающий информацию о тарифах на оплату медицинской помощи по ОМС, а также данные о бюджетах, выделяемых регионами на здравоохранение, о правах пациентов на бесплатную медицинскую помощь и условия ее получения. Такая информация поможет пациентам лучше понимать свои права и объем бесплатной медицинской помощи, на который они могут рассчитывать, а также даст основания требовать предоставление качественной и доступной медицинской помощи, а врачам — достойных условий работы.

Всем участникам большое спасибо от РосКомСвободы!

Надеемся, что у каждого еще будет возможность показать и развить свою идею, укреплять принципы цифрового гражданства, помогать людям бороться за свои права и отстаивать свои интересы!

Следите за новостями!

Победители Pandemic Hackathon будут объявлены 1 июня!

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