Путин подписал пакет законов о «цифровом голосовании»

Президент Владимир Путин подписал закон 151-ФЗ о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах в Госдуму седьмого созыва и во время выборов в органы государственной власти субъектов РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволит гражданам, находящимся в день голосования за пределами своего избирательного округа, вне своего места жительства, но в своём регионе, проголосовать на довыборах депутатов нижней палаты парламента и региональных выборах в единый день голосования 13 сентября на цифровых участках. Эксперимент пройдёт по всей стране.

Цифровым будет считаться избирательный участок, оснащённый специальными техническими средствами в соответствии с перечнем Центризбиркома. ЦИК утвердит этот список через пять дней после вступления закона в силу.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Путиным также подписан федеральный закон 152-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве». Документ определяет условия «для тестового использования современных технологий в процессе голосования и в порядке эксперимента устанавливает организационно-правовые основы осуществления дистанционного электронного голосования на проводящихся в городе федерального значения Москве в 2020–2021 годах выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления», сказано в комментарии государственно-правового управления.

Закон определяет нормы проведения электронного голосования в одном или нескольких избирательных округах либо части избирательного округа на территории Москвы, пишет CNews, одновременно с голосованием традиционного формата, при этом избиратель сам вправе выбрать подходящий ему формат участия в выборах. Формат и правила проведения электронного голосования будут идентичны условиям на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва.

Закон разрешает проводить электронное голосование с помощью специального ПО на портале государственных и муниципальных услуг Москвы, где избиратель сможет подать соответствующее заявление.

Данный закон также вступает в силу со дня опубликования.

Первый эксперимент с электронным голосованием в Москве проводился в единый день голосования 8 сентября 2019 г. в ходе выборов в Мосгордуму. Воспользоваться электронным голосованием могли около 500 тыс. жителей столицы. По данным ДИТ Москвы, на электронное голосование записались 11228 избирателей, 92,3% из них приняли участие.

Федеральный закон № 154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет дистанционное электронное голосование как «голосование с использованием специального программного обеспечения, без использования бумажного бюллетеня».

Закон допускает возможность проведения голосования по почте или посредством дистанционного электронного голосования при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдуме субъекта России или местного референдума в случаях и порядке, установленных Центризбиркомом.

Субъекты России на выборах в органы государственной власти получают возможность введения возможности сбора подписей избирателей с использованием портала госуслуг, при этом количество подписей, собранных дистанционно, не должно превышать половину от числа всех подписей, необходимых для регистрации кандидата.

Закон № 154-ФЗ также определяет возможность изменения ныне действующей схемы избирательных округов по причине существенного изменения числа избирателей в избирательном округе, уточняет положения о публикации информации о выборах и определяет некоторые положения российского законодательства о выборах и референдумах в рамках закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» возможностью образования нового вида муниципального образования – муниципального округа.

Дополнительно закон вносит запрет на участие в выборах в качестве кандидатов лицам, осужденным к лишению свободы за умышленные преступления средней тяжести и имеющим на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, на пять лет со дня снятия или погашения такой судимости.

Закон также вступает в силу со дня официального опубликования.

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