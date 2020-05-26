Минцифры предлагает москвичам вместо паспортов использовать «Мобильный идентификатор»

С 1 декабря в Москве может стартовать эксперимент по частичной замене обычных паспортов цифровыми – их роль будет исполнять мобильное приложение «Мобильный идентификатор». Это следует из проекта постановления Правительства России, опубликованного Минцифры и впоследствии удаленного с портала правовых актов. Пресс-служба министерства пояснила, что был опубликован, а затем удален рабочий вариант документа. В ближайшее время, сообщают «Ведомости», проект постановления будет вновь размещен на портале.

Документ был удалён с сайта regulation, предполагает отраслевой Telegram-канал DigitalRussia, «возможно, из-за оставшихся в нём комментариев разработчиков».

Как следует из документа, с которым успели ознакомиться журналисты, приложение вместо паспорта предполагается использовать в том числе для покупки авиа- и железнодорожных билетов на внутренние рейсы; при регистрации ИП в налоговой и предоставлении декларации по налогу на доходы (3-НДФЛ); подаче заявления в полицию.

Чтобы приложение заработало, его пользователь должен будет зарегистрироваться в многофункциональном центре (МФЦ). Ему потребуется учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) – необходимо будет сдать в МФЦ биометрические данные.

Паспортные данные и биометрию отправят в МВД, пользоваться приложением можно будет только после проверки ведомства. Ее должны проводить не дольше, чем при замене или выдаче паспорта (законом установлен срок 10 дней, обычно это делается быстрее).

До 1 июля МВД и Минцифры должны подготовить изменения в законодательство, которые позволят использовать приложение, а не бумажный документ. Срок создания приложения — до 1 декабря 2020-го.

Использование приложения не исключает право пользоваться обычным паспортом.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян уверен, что быстро приступить к оказанию услуг на базе «Мобильного идентификатора» не получится: к этому не готова существующая инфраструктура. Мобильная идентификация, Mobile-ID, – стандартизированное решение для хранения данных в телефоне, которое было разработано международной ассоциацией GSMA, однако без сим-карт с защищенной криптографией оно работать не может, утверждает он. По словам Казаряна, таких сим-карт, соответствующих российским стандартам, пока нет.

Стандарты для них должна утверждать Федеральная служба безопасности, поскольку база электронных удостоверений личности автоматически становится критической информационной инфраструктурой, объясняет эксперт.

В середине 2019-го, напоминает Медуза, в Правительстве обещали, что в июле 2020-го в Москве начнут эксперимент с выдачей электронных паспортов, а с 2022 года вообще перестанут выдавать в России бумажные паспорта.

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