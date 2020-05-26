Данные россиян после отмены цифровых пропусков будут удалены из госсистемы (но не все)

Глава Минцифры Максут Шадаев во время брифинга рассказал, что после отмены режима самоизоляции власти удалят данные для цифровых пропусков:

«Все персональные данные, связанные с перемещениями, с адресами, с целями выхода — всё будет удалено, уничтожено. Не останется у нас в государственных информационных системах».

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Исключением станут учетные записи на портале госуслуг, созданные новыми пользователями для оформления пропусков, добавил министр.

Он напомнил, что цифровые пропуска, необходимые во многих регионах для выхода из дома, изначально назывались временной мерой на период карантина и изоляции, введенной для борьбы с распространением коронавируса. «После ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены», – пообещал Шадаев.

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