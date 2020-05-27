Московская прокуратура обязала сервис Wheely передать властям геоданные и сведения о водителях

Столичная прокуратура признала деятельность премиум-такси Wheely нарушающей требования введённого в городе режима повышенной готовности. По мнению прокуроров, отказ передавать столичным властям данные о водителях и геолокацию может отразиться на эпидемиологической ситуации в городе и поставить под угрозу безопасность граждан, пользующихся их услугами. Транспортный комплекс Москвы уже выразил готовность помочь компании устранить несоответствия.

Глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова отметила, что работу сервиса приостановят, если он не исправит нарушения. «Один из столичных сервисов такси продолжил работу, не представив соответствующую информацию в контрольные органы, что может повлечь осложнение эпидемиологической ситуации в городе, ставит под угрозу безопасность граждан, получающих данную услугу», — сказала Нефедова.

В середине мая текущего года Wheely отказалось передавать данные машин и водителей властям Москвы, поскольку сочли это избыточным, а требования о санитарных нормах и цифровых пропусках компанией были выполнены. Департамент транспорта Москвы попросил прокуратуру проверить, нарушает ли Wheely закон, отказываясь передавать данные. В компании говорили, что требование, действующее с 2017 года, незаконно, поскольку позволяет «постоянно следить за любым водителем и косвенно — за пассажиром».

«Департамент до сих пор не объяснил, зачем геолокация нужна им и как она помогает в борьбе с коронавирусом. Ведь и пассажиру, и водителю нужен пропуск, чтобы передвигаться по Москве», — прокомментировали «Медиазоне» ситуацию в Wheely. Ранее компания обратилась в департамент транспорта и прокуратуру, указав, что приказ о передаче данных противоречит Конституции и федеральному законодательству.

«О решении Мещанской межрайонной прокуратуры мы узнали из новостей. Никаких предписаний не приходило. Если данное предписание поступит, мы будем его обжаловать», — заключили в Wheely.

Напомним, на время эпидемии в Москве разрешили работать только желтым и белым такси. Черные машины бизнес-класса не могли продолжать перевозки. Затем столичная мэрия сообщила, что разрешит элитным сервисам работать, если они передадут данные о местонахождении всех машин, информацию о водителях и отчеты о санитарных мероприятиях в Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС). Владелец Wheely Антон Чиркунов публично выступил против этого требования.

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