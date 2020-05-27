Представитель Инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом поддерживает убийства за оскорбления

Врач и телеведущий, спикер информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников во время интервью Ксении Собчак заявил, что оправдывает убийство людей за оскорбления как форму отстаивания чести и достоинства.

Лучше не ругайтесь с доктором Мясниковымhttps://t.co/UN9jHrVhLD — МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 27, 2020

Он поведал ведущей историю своего друга, которого осудили за убийство оскорбившего его человека.

«Слово за слово, они [оппоненты] его оскорбили. Он хакас. Ну вот он одного убил, двух не догнал. На суде сказал: „Да, я убил, и еще бы убил за такие слова“. А попав в тюрьму, еще кого-то убил, потому что тоже была ситуация», — рассказал Мясников.

Врач подчеркнул, что понимает его поступок, так как друг пошел на убийство не ради того, чтобы «снять с него часы», не зарезал его «исподтишка», а «отстаивал свою честь и достоинство».

В связи с этим Собчак уточнила, можно ли, по его мнению, убить человека за оскорбления, на что Мясников ответил утвердительно. Кроме того, он предложил всем, кто оскорбляет его в интернете, приехать к нему и сказать это в лицо. После того, как ведущая спросила, что будет, если к нему приедет Алексей Навальный, который в одной из своих программ на YouTube назвал Мясникова «мерзавцем», врач ответил: «Я не знаю. То, что меня не остановит ни тюрьма, ни угроза наказания, — это 100%».

В Telegram есть канал, который утверждает, что принадлежит доктору Мясникову, и сегодня там появилось сообщение, где утверждается, что в сюжете «не смонтировано, ничего не искажено», а Ксения ему понравилась. Сказанное в интервью владелец канала объясняет так (особенности орфографии и пунктуации сохранены):

«Передо мной поставили вопрос ребром, какой вопрос- такой ответ! Люди всю жизнь отстаивали свою честь и достоинство на дуэлях! И раньше все знали, что за оскорбление придётся ответить. Сегодня стало нормальным оскорблять из под под тишка, как правило из закрытых аккаунтов. Оскорблять страшно, подло. Зная, что все сойдёт с рук! Трусливые подонки, ненавижу таких! Оскорбляют лично, оскорбляют то, что для меня свято и дорого…. Возвращаясь к интервью: успокойтесь (и не бойтесь), никто никого не пойдёт с топором убивать в ночи…. Вопрос стоял: вы осуждаете человека, который в ответ на страшное оскорбление убил обидчика? Ответ- нет. Закон есть закон, и тут никаких вопросов. И мой друг, о котором шла речь, расплатился за все сполна. Но повторюсь за Д’Артаньяном: «Ваше Преосвященство, мы-дворяне никогда не считали де Бутвиля преступником (граф, казнён Ришелье за участие в парной дуэли прямо под окнами его дворца)». Что сделаю я, если меня смертельно оскорбят прямо в лицо? Не знаю….. Вернее знаю, но теперь уже не скажу».

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Мясников ранее прославился заявлением о коронавирусе, что инфекция «все равно возьмет свое» и те, «кому положено умереть, — помрут». Телеведущий также выразил готовность заразиться коронавирусом. По его словам, это будет безопаснее непроверенной вакцины. Его высказывание о смерти вызвало возмущение у многих пользователей Рунета. Не стало исключением и последнее.

мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления. хороший темп взял дохтор. такими темпами и до звезды Героя отдельной цивилизации уже рукой подать. — Сталкер (@ValBodin) May 27, 2020

Доктор Мясников заявил, что считает допустимым убийства людей за оскорбления. Ранее в интервью другому любителю размахивать кулаками и ногами Соловьёву г-н Мясников, рассуждая о страхах вокруг коронавируса, заявил, что «кому положено умереть — помрут»: https://t.co/jo0ACzhJ0h pic.twitter.com/ja5iXM0h2C — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) May 27, 2020

14.05 Доктор Мясников назвал своих критиков дебилами. 27.05 Доктор Мясников заявил, что считает допустимым убийство за оскорбление. Г-н Мясников настолько отбитый, что в попытке нагадить на вентилятор забыл снять штаны. — Right Now (@R1ght_Now) May 27, 2020

Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления: Яндекс.Новости https://t.co/t8T5CfDQMJ Почему Мясникова не привлекают за экстремизм и призыв убивать за оскорбление. — ЮрийЯ (@ZF3ICBlp8Ram3nq) May 27, 2020

Мясников социально опасный маньяк, его надо немедленно изолировать от общества — Капитан дезморали (@vovan0139) May 27, 2020

В то же время, Telegram-канал «Накипело» предлагает не обращать внимания на высказывание об убийстве своих ненавистников, поскольку есть гораздо более важная деталь в том интервью: «Мясников продолжает настаивать на том, что коронавирус — это фигня. Все бы ничего, но этот человек официально назначен главой штаба по информированию о нынешней пандемии. То есть скудное информирование людей о мерах предосторожности и о существующей опасности — это все на руках Мясникова и тех, кто его назначил. Кровь Дагестана на перчатках этого шарлатана. И вот это уже ужас. Это просто преступление против своего государства. Вместо большой информационной кампании о социальной дистанции, вместо обучения тому, как нам надо всем действовать, чтобы максимально безопасно и быстро вернуться к нормальной жизни — этот любитель целования сапога Путина убеждает, что никакой опасности нет, а также намекает на заговор».

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