Представитель Инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом поддерживает убийства за оскорбления

Врач и телеведущий, спикер информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников во время интервью Ксении Собчак заявил, что оправдывает убийство людей за оскорбления как форму отстаивания чести и достоинства.

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 27, 2020

Он поведал ведущей историю своего друга, которого осудили за убийство оскорбившего его человека.

«Слово за слово, они [оппоненты] его оскорбили. Он хакас. Ну вот он одного убил, двух не догнал. На суде сказал: „Да, я убил, и еще бы убил за такие слова“. А попав в тюрьму, еще кого-то убил, потому что тоже была ситуация», — рассказал Мясников.

Врач подчеркнул, что понимает его поступок, так как друг пошел на убийство не ради того, чтобы «снять с него часы», не зарезал его «исподтишка», а «отстаивал свою честь и достоинство».

В связи с этим Собчак уточнила, можно ли, по его мнению, убить человека за оскорбления, на что Мясников ответил утвердительно. Кроме того, он предложил всем, кто оскорбляет его в интернете, приехать к нему и сказать это в лицо. После того, как ведущая спросила, что будет, если к нему приедет Алексей Навальный, который в одной из своих программ на YouTube назвал Мясникова «мерзавцем», врач ответил: «Я не знаю. То, что меня не остановит ни тюрьма, ни угроза наказания, — это 100%».

В Telegram есть канал, который утверждает, что принадлежит доктору Мясникову, и сегодня там появилось сообщение, где утверждается, что в сюжете «не смонтировано, ничего не искажено», а Ксения ему понравилась. Сказанное в интервью владелец канала объясняет так (особенности орфографии и пунктуации сохранены):

.

Мясников ранее прославился заявлением о коронавирусе, что инфекция «все равно возьмет свое» и те, «кому положено умереть, — помрут». Телеведущий также выразил готовность заразиться коронавирусом. По его словам, это будет безопаснее непроверенной вакцины. Его высказывание о смерти вызвало возмущение у многих пользователей Рунета. Не стало исключением и последнее.

— Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) May 27, 2020

14.05 Доктор Мясников назвал своих критиков дебилами.

27.05 Доктор Мясников заявил, что считает допустимым убийство за оскорбление.

Г-н Мясников настолько отбитый, что в попытке нагадить на вентилятор забыл снять штаны.

— Right Now (@R1ght_Now) May 27, 2020