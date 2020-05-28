Генпрокуратуре позволят без суда блокировать сайты и СМИ за оправдание или обоснование терроризма и экстремизма

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России подготовили законопроект, согласно которому Генпрокуратура РФ может получить право принимать решения о внесудебной блокировке СМИ и других интернет-ресурсов за оправдание или обоснование экстремизма, а также терроризма.

Поправки предлагается внести в статью 15.3 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Действующие нормы этой статьи позволяют Роскомнадзору по решению Генпрокуратуры и без суда ограничить доступ к ресурсам только в случае выявления фактов призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности.

Авторы инициативы, среди которых глава думской комиссии Василий Пискарев («Единая Россия») предлагают установить, что по решению генпрокурора или его заместителей может быть также без суда ограничен доступ к ресурсам и информации, содержащим обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности.

«Госдума родила очередную плохую инициативу, — пишет шеф-редактор Znak Дмитрий Колезев, — хотят дать Генпрокуратуре право без суда право блокировать в интернете любой «обоснование экстремистской деятельности». Такого определения в законодательстве, насколько я помню, вообще нет (есть оправдание терроризма). Что такое «обоснование экстремизма»? Как обычно — примерно что угодно, тут даже судье не нужно проявлять гибкость, без него справятся».

Ранее комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России заявила, что якобы обнаружила в 19 регионах страны финансируемые из-за рубежа «лагеря» для подготовки организаторов протестных акций. Парламентарии не смогли уточнить, как работают эти учебные площадки и где именно они находятся. Тем не менее комиссия предложила ввести особую уголовную ответственность для тех, кто прошел обучение в таких «лагерях», а также в принципе объявить вне закона такие площадки. Кроме того, эта комиссия предлагала штрафовать россиян за обучение на зарубежных курсах НКО из списка нежелательных организаций.

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