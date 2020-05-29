СМИ и оппоненты Трампа обвинили его в желании установить «право на дезинформацию»

История непростых отношений Дональда Трампа с социальными платформами достигла своего апогея — как и обещал, Президент США решил взяться за жёсткое регулирование соцсетей, подписав указ, который снимает с них защиту от претензий по редактированию контента.

Накануне подписания документа разразился очередной скандал. После того, как Трамп написал в Twitter о том, что голосование по почте может вызвать масштабные фальсификации выборов, соцсеть разместила под публикацией рекомендацию для пользователей о проверке приведённой информации на достоверность.

«Почтовые ящики будут вскрыты, бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны», — было написано Президентом США в том твите.

После появления пометки от Twitter он обвинил платформу «во вмешательстве в президентские выборы 2020 года», пригрозив соцсетям жёстким регулированием.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Под этим и последующими твитами президента США появились предупреждения — красная строка: восклицательный знак и предложение пройти по ссылке, чтобы узнать факты. На открывающейся странице в том же Twitter сообщается, что фактчекеры находят это утверждение Трампа необоснованным.

В частности, они не нашли никаких подтверждений того, что губернатор Калифорнии рассылает бюллетени всем жителям штата вне зависимости от того, кто они и как там оказались, о чем сообщал Трамп. Ни одно из утверждений президента о голосовании по почте не соответствует действительности, сообщают фактчекеры, ссылаясь на сообщения CNN, Washington Post и других СМИ.

В свою очередь, Трамп заявил, что не исключает запрета деятельности Twitter, если для этого найдутся юридические основания. Возмущение Президента США было настолько велико, что он взял на себя смелость делать достаточно громкие заявления от имени всей политической партии, от которой он избирался:

«Республиканцы чувствуют, что платформы социальных медиа полностью подавляют консервативные голоса. Мы будем строго регулировать их деятельность или закроем их, не позволяя этому случиться».

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Как и ожидалось, Дональд Трамп издал распоряжение (указ), лишающее юридической защиты крупные медиа-компании, такие как Twitter и Facebook, которую им предоставляет соответствующий федеральный закон.

В указе президента США говорится, что крупные интернет-компании, такие как Twitter, Facebook и YouTube, обладают огромными возможностями для формирования трактовки того или иного события, а также цензуры или удаления информации. Компании уже назвали указ Трампа «реакционным и политизированным».

Американские журналисты увидели в демарше Президента возможность «быстрых и масштабных» юридических проблем в отношении компаний, на которые он ориентирован. Сам текст указа составлен, как отмечает TechCrunch, в очень необычной для Белого Дома эмоциональной форме. Документ имеет название «Распоряжение о предотвращении линейной цензуры», хотя ряд журналистов, а также законодателей видят в нём как раз обратную цель.

По мнению Трампа, Twitter выборочно развешивает предупреждающие ярлыки таким образом, чтоб это явно отражало политическую предвзятость и, похоже, «никогда не помещал такого ярлыка в твит другого политика».

Действия компании сейчас защищаются в соответствии с разделом 230 закона «О коммуникациях». Он запрещает рассматривать «провайдеров или пользователей интерактивного компьютерного сервиса как издателя или носителя какой-либо информации, предоставленной другим поставщиком информационного контента». Этот закон защищает социальные сети и другие подобные платформы от ответственности за контент, который создают сами пользователи. Без него, подчёркивает TechCrunch, «Twitter, Facebook, YouTube (или Yelp, Reddit или любой веб-сайт с разделом комментариев) могут быть привлечены к ответственности за материалы пользователей». Без этого юридического щита такие компании «никогда бы не смогли предоставить нам услуги, которые мы используем сегодня». Указ Трампа сводит на «нет» эту правовую норму, перекладывая на соцсети ответственность за то, что говорят их пользователи.

Вообще раздел 230 один из его соавторов, сенатор-демократ Рон Уайден (Ron Wyden) называет «щитом и мечом». В данном случае щит защищает компании от юридической ответственности, а меч даёт право принимать модерационные решения без ответственности за это. Поэтому «запугивания Трампом социальных медиакомпаний» делает невозможным такой консенсус, когда можно будет помечать фейки и «контекстуализировать больше потенциально вредного контента».

Вайден назвал указ Трампа «явно незаконным», поскольку принуждает такие компании, как Twitter, «нести дезинформацию, особенно от Президента, что сделает онлайн-контент с большой вероятностью ложным и опасным». По его выражению, Президент США хочет установить для себя «право на дезинформацию».

Помимо лишения прав модерировать контент, в указе говорится, что Белый Дом восстановит инструмент отчётности технического характера, который позволит ему собирать «неподтвержденные доказательства того, что он и его сторонники несправедливо преследуются на социальных платформах». Согласно указу, администрация Президента затем будет передавать эти отчеты в Министерство юстиции и Федеральную торговую комиссию (FTC). В свою очередь, FTC будет делать публичный отчет о жалобах и «рассматривать вопрос о принятии мер» против компаний, которые «ограничивают свободу слова». Какие действия будет предпринимать FTC и какое под этим юридическое основание, пока непонятно.

Кроме этого, указ просит Федеральную комиссию по связи (FCC) «прояснить» некоторые положения раздела 230, что та вряд ли захочет выполнять. Член FCC от демократов Джессика Розенфорсел (Jessica Rosenworcel) заявила, что

«Социальные сети порой разочаровывают, однако указ, который превратил бы FCC в «дискуссионную полицию» Президента, не является приемлемым решением».

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Кроме этого, в указе содержится обращение к генпрокурору США Уильяму Барру (William Barr) с требованием сформировать рабочую группу генпрокуроров штатов «по вопросам исполнения государственных законов» для сбора информации о практиках соцсетей. Барр, союзник Трампа, не раз выражал готовность провести демонтаж защиты технологических компаний.

В американской прессе действия Трампа уже назвали «объявлением войны против соцсетей».

Напомним, соцсети в последние несколько лет стали объектом пристального внимания властей в самых разных странах. Регулировать их деятельность пытаются многие правительства, причем интересы здесь могут быть как экономические, так и политические. В ряде стран, где достаточно жёсткая цензура, крупнейшие американские платформы, такие как Facebook и Twitter, заблокированы, но и в странах западной демократии они подвергаются заметному регулированию. В частности, ЕС выдвигает им достаточно жёсткие требования в вопросе борьбы с дезинформацией, буллингом и другими негативными явлениями, поэтому снятие с них иммунитета Трампом может поставить владельцев данных платформ перед неразрешимым противоречием, когда с одной стороны у тебя требуют вводить меры по борьбе с фальшивыми новостями и сообщениями, с другой — вводят ответственность за модерацию.

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