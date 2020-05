СМИ и оппоненты Трампа обвинили его в желании установить «право на дезинформацию»

История непростых отношений Дональда Трампа с социальными платформами достигла своего апогея — как и обещал, Президент США решил взяться за жёсткое регулирование соцсетей, подписав указ, который снимает с них защиту от претензий по редактированию контента.

Накануне подписания документа разразился очередной скандал. После того, как Трамп написал в Twitter о том, что голосование по почте может вызвать масштабные фальсификации выборов, соцсеть разместила под публикацией рекомендацию для пользователей о проверке приведённой информации на достоверность.

«Почтовые ящики будут вскрыты, бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны», — было написано Президентом США в том твите.

После появления пометки от Twitter он обвинил платформу «во вмешательстве в президентские выборы 2020 года», пригрозив соцсетям жёстким регулированием.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post….

