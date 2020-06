Победители Pandemic Hackathon определены!

Объявляем победителей онлайн-конкурса Pandemic Hackathon, который РосКомСвобода решила провести в разгар тяжелейшего кризиса, связанного с пандемией коронавируса и жесточайшими ограничительными мерами, повлиявшими на жизнь каждого человека. Напомним, что ранее до финала и менторских сессий в рамках хакатона было допущено 10 команд.

Главная наша цель — дать возможность людям быть проактивными, помогать даже в ситуации, когда они вынужденно заперты по домам и не имеют прямого контакта друг с другом. Однако зачастую именно в такие критические моменты у многих появляются удивительные идеи или предложения, высвобождается энергия, которая может быть направлена на благо общества, на созидание и развитие.

Люди могут взаимодействовать и онлайн, защищая свои права и отстаивая свои интересы — объединяться, договариваться, совместно работать и добиваться результата, делая реальностью новый формат отношений в пространстве цифрового гражданства. Мы видим, что за этим будущее и поддерживаем тех, кто делает его!

Итак, победители и распределение призового фонда:

«Мелким шрифтом» (I место, высший балл жюри по направлению «Гражданская взаимопомощь») , приложение, помогающее людям при подписании различных документов, имеющих юридическую значимость и влияющих на их приватность — 400 000 рублей.

«Расследование фальсификаций в медицине» (I место, высший балл жюри по направлению «Помощь здравоохранению») , медиа-кампания, направленная на разоблачение фальсификаций в медицинской науке, с целью показать обществу, какой урон они несут отрасли и гражданам — 400 000 рублей.

«Covid-Ray» , проект по обучению искусственного интеллекта качественной классифицикации CXR/CT-scan для помощи врачам-рентгенологам в условиях пандемии и после ее завершения — 200 000 рублей.

«Pandemia Dashboard» , интерактивный веб-сервис метрик и прогнозов эпидемии коронавируса на основе математического моделирования — 200 000 рублей.

«Karma» , платформа для оказания адресной помощи и воплощения мечты любого человека, развивающая социальное взаимодействие на локальном уровне, гражданскую активность, волонтерство — 200 000 рублей.

«Открытые тарифы», эдвокаси-кампания, раскрывающая информацию о тарифах ОМС, о региональных бюджетах на здравоохранение, о правах пациентов, чтобы требовать предоставления людям качественной и доступной медицинской помощи, а врачам — достойных условий работы — 100 000 рублей.

Оргкомитет свяжется с победителями конкурса для дальнейшего взаимодействия.

Заседание жюри по направлению «медицина» состоялось 29 мая, по направлению «гражданская взаимопомощь» — 30 мая. Благодарим Дмитрия Петрухина (DocDoc), Ольгу Кашубину (Тинькофф-журнал), Ивана Бегтина (Информационная культура), Станислава Козловского (Викимедия), Николая Дмитрика (МГУ), Артема Козлюка (РосКомСвобода) и Станислава Шакирова (РосКомСвобода) за объективные оценки и беспристрастный выбор победителей.

Отдельно хотелось бы выразить благодарность менторам и наставникам, которые работали с командами-финалистами в течение трех очень интенсивных дней по направлениям: медицина, право, IT, развитие бизнеса, развитие НКО. Большое спасибо Петру Таланову (медицина), Евдокии Цветковой (медицина), Александру Борунову (развитие НКО), Алексею Сидоренко (развитие НКО), Саркису Дарбиняну (право), Паулине Смыковской (право), Владимиру Ожерельеву (право), Марии Воробьевой (IT), Самату Галимову (IT), Александру Антипову (IT), Ивану Михайлову (развитие бизнеса), Александру Горнику (развитие бизнеса), Виктории Щелковой (фандрайзинг)!

Менторы вложились с огромной самоотдачей в каждую команду: поделились своим бесценным опытом и экспертизой, помогли финалистам с проработкой проекта, с выставлением акцентов, а иногда полным переформатированием первоначальных задумок. Благодаря советам наставников команды сделали серьезные улучшения и продолжили развитие своих идей. Взаимодействие команд с менторами проходило в формате менторских сессий онлайн.

Что касается работы самих команд на хакатоне, то хочется отметить явный рост каждой, несмотря на очень сжатое время, отведенное на работу. Участники на ходу доводили до ума проекты, презентации, писали код, верстали сайты, переписывали концепции и бюджеты. Все были супермотивированы и ориентированы на результат!

К сожалению, призы завоевали не все. Но мы уверены, что даже те команды, которые в этот раз остались без грантов, всё же сделали хороший вклад в своё будущее развитие, пройдя менторские сессии и опыт защиты проектов перед судьями! Дерзайте дальше, развивайте свои идеи и помогайте делать мир лучше!

Также хочется еще раз сказать слова поддержки тем командам, кто подавал заявки на конкурс, но не смог попасть в финал! Изучая ваши проекты, мы были приятно удивлены и преисполнены уважения к людям, которые в момент всеобщего тяжелейшего кризиса думают о других, создают проекты для того, чтобы помогать друг другу и нашей системе здравоохранения, на которую обрушился самый большой удар. Мы уверены, что созидательная энергия граждан, направленная на поиск решений выхода из кризиса и устойчивого развития общества после него, стремление к взаимопомощи и поддержке, солидарность и ответственность могут стать решающей силой, которая поможет обществу во время и после пандемии коронавируса. Объединив усилия, человечество сможет победить и строить в новых условиях цифровое гражданство.

