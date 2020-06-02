В ФСБ выступили против расширенного использования единой биометрической системы





По законопроекту расширении использования биометрических данных граждан через единую биометрическую систему (ЕБС) возникли разногласия, сообщает «Коммерсантъ». Интересно, что наиболее жесткую позицию в этом вопросе заняла Федеральная служба безопасности, которая опасается утечки персональных данных. Возражения ФСБ имеют принципиальное значение, поскольку информация в ЕБС должна соответствовать требованиям службы по обработке персональных данных с использованием средств криптографической защиты.

Законопроект был принят в первом чтении в июле 2019 года. Он предлагает наделить банки возможностью использовать биометрическую идентификацию с помощью ЕБС для проведения любых финансовых операций и сделок с клиентами-физлицами. ЕБС позволяет людям, сдавшим изображение лица и запись голоса в одном банке, не проходить идентификацию в другом: данные подтверждаются с помощью смартфона, планшета или компьютера. По информации Банка России, сбор данных в ЕБС осуществляют 236 банков, число зарегистрированных в ЕБС пользователей — более 139 тыс.

ФСБ выступает против расширения точек сбора данных сотрудниками МФЦ, но допускает использование биометрических автоматизированных кабин, которых в России очень мало. Помимо этого служба не поддерживает увеличение числа организаций, использующих данные ЕБС для удаленной идентификации, за счет финансовых организаций не из числа банков. Как считают в ведомстве, это приведет к снижению защиты данных. Кроме того, ФСБ категорически против «бесшовного» сочетания биометрических систем банков и ЕБС.

Последний вариант активно продвигает Сбербанк, у которого, по его же данным, более 95 млн частных клиентов. Организация развивает свою биометрическую систему для идентификации и не готова переходить на общие стандарты, отказываясь от собственной сети.

В результате внедрение дистанционной идентификации граждан может затянуться на неопределенный срок. Депутаты планировали рассмотреть законопроект во втором чтении 12 мая и в течение недели принять его. Однако документ не прошел второе чтение из-за позиции ФСБ. В Банке России считают, что в ситуации пандемии коронавируса закон необходимо принимать как можно быстрее для обеспечения гражданам возможности дистанционно получать финансовые.

Пока по результатам обсуждения Банком России, Минцифры и «Ростелекомом» решили перевести ЕБС в статус государственной информационной системы, что позволит предоставлять государственные услуги с использованием безопасной и надежной системы, рассказали в Банке России.

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