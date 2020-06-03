Zoom: «Хотим работать вместе с ФБР, сквозного шифрования не будет для обычных пользователей»

Корпоративные клиенты Zoom получат доступ к разработанному к настоящему моменту сервису сквозного шифрования, пишет Bloomberg. Однако обеспечение такого уровня конфиденциальностью, не позволяющей расшифровывать сообщения третьими лицами, не распространится на обычных пользователей, заявил основатель компании Эрик Юань. «Мы хотим работать вместе с ФБР и местными правоохранительными органами в случае, если некоторые люди используют Zoom в плохих целях», — сказал он.

В настоящее время у Zoom есть 769 корпоративных клиентов, которые потратили более 100 тыс. долл. на продукты сервиса за последние 12 месяцев, что двое больше, чем год назад. Компания сообщила о резком росте продаж за три месяца, закончившихся 30 апреля. Продажи в текущем квартале составят 500 млн долл. В целом сервис рассчитывает получить в этом финансовом году до 1,8 млрд долл. , что почти втрое превышает размер бизнеса в прошлом году. Zoom, согласно собственным данным, завершил квартал с примерно 265 400 клиентами, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Ранее рост популярности Zoom на фоне пандемии коронавируса обнажил дыры в безопасности компании. Тролли вторгались на видеоконференции, распространяли порнографию и выкрикивали слова ненормативной лексики или дискриминационные расовые эпитеты. Явление получило название Zoombombing. Компания создала инструменты для предотвращения виртуальных атак, такие как пароли и залы ожидания перед входом в конференцию.

Также имели место случаи, когда звонки направлялись через серверы в Китае, хотя на его территории не было ни одного участника. Помимо этого иногда метаданные при входе пользователей в систему отправлялись в Facebook Inc. Компания положила конец обеим практикам и пообещала улучшить конфиденциальность по всем другим вопросам в течение трех месяцев. Для этого Zoom купил компанию по безопасному обмену сообщениями Keybase и нанял экспертов по кибербезопасности для управления своими действиями в этой области.

Несмотря на принятые меры, вскоре компания снова попала в неприятную ситуацию: в мае более полумиллиона логинов Zoom оказались выставлены на продажу в интернете.

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