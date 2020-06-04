В МВД появится единая электронная база мигрантов

МВД РФ планирует создать единую информационную платформу, которая будет содержать все сведения об иностранных гражданах, находящихся в России. На платформе будет организован в том числе доступ в личный кабинет, сообщили в пресс-центре министерства:

«Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы — личный кабинет, рассылка уведомлений в мобильном приложении».

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В числе других планов ведомства – создание государственной системы планирования и управления миграционными процессами. Среди её задач – перераспределение кадрового потенциала по отраслям экономики и предприятиям.

В МВД также рассказали о намерении создать новый правовой режим для долгосрочного нахождения иностранцев в России. Предполагается «модернизация механизмов регулирования трудовой миграции и обеспечения безопасности в миграционной сфере, а также комплексная информатизация системы государственного управления в сфере миграции».

Информация об изменениях содержится в плане мероприятий по реализации в 2020-2022 годах концепции государственной миграционной политики страны на 2019-2025 годы.

Ранее журналисты со ссылкой на источник в МВД сообщали, что министерство планирует разработать приложение для «социального рейтинга мигрантов», которое после открытия границ может стать обязательным для всех иностранных граждан, приехавших в Россию на заработки.

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